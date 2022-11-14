紐元短期支持位59美仙 財金專欄 2022/11/14 分享： 分享： ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 蕭悅潾 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元確認升破近半年下降通道 今日 歐元確認升破近半年下降通道 英鎊支持位1.15美元 今日 英鎊支持位1.15美元 日圓挑戰137 今日 日圓挑戰137 澳元短期阻力位69美仙 今日 澳元短期阻力位69美仙 加元向1.31邁進 今日 加元向1.31邁進 你可能感興趣 歐元確認升破近半年下降通道 今日 01:00 歐元確認升破近半年下降通道 英鎊支持位1.15美元 今日 01:00 英鎊支持位1.15美元 日圓挑戰137 今日 01:00 日圓挑戰137 最新專欄文章 加元向1.31邁進 今日 加元向1.31邁進 澳元短期阻力位69美仙 今日 澳元短期阻力位69美仙 日圓挑戰137 今日 日圓挑戰137 英鎊支持位1.15美元 今日 英鎊支持位1.15美元 歐元確認升破近半年下降通道 今日 歐元確認升破近半年下降通道 外滙貨幣 紐元