中電信轉型投資價值更吸引 財金專欄 2022/11/14 分享： 分享： 美國最近公布的CPI遠低於市場預期，股市全綫抽升，連帶港股也重上17000點水平。 不少人認為今次港股回升是淡倉回補，但我認為配合中央二十大後重新開展工作，同時間亦對中央防疫手段略為放寬，加上今次反彈浪 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 陳永陸 資深股評人 欄名 : 陸陸無窮 最新專欄文章 越秀交通藉收購提升資產質素 2022/11/07 越秀交通藉收購提升資產質素 美股進入汰弱留強時代 2022/10/31 美股進入汰弱留強時代 港美兩地炒股不炒市 2022/10/24 港美兩地炒股不炒市 個別板塊已見異動 資金開始找可塑性股份出擊 2022/10/17 個別板塊已見異動 資金開始找可塑性股份出擊 經濟衰退才是困擾大市的主因 2022/10/10 經濟衰退才是困擾大市的主因 中國 經濟 港股 服務 行業 電訊商 中國電信（00728） 數據中心 IaaS 新加坡政府投資公司（GIC）