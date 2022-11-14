中電信轉型投資價值更吸引

美國最近公布的CPI遠低於市場預期，股市全綫抽升，連帶港股也重上17000點水平。

不少人認為今次港股回升是淡倉回補，但我認為配合中央二十大後重新開展工作，同時間亦對中央防疫手段略為放寬，加上今次反彈浪

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