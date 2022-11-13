  • 24°C
香港時間 : 20221113日 (週日) 23:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美就業太失衡 通脹回落速度受限

國際 22:07 2022/11/13

分享：

分享：

美國10月份消費者物價指數（CPI）按年僅升7.7%，核心CPI升6.3%，均低過預期，市場氣氛明顯好轉，帶動美股以及亞太股市都一度勁升。不過，市場如此亢奮，有可能是過度反應，通脹走向仍有隱憂，一來7.7%的CPI升幅仍屬高水平，而且美國就業市場仍極失衡，有理由相信儲局仍會非常小心。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

相關文章

中選改變形勢 未必再是拜特之爭？
2022/11/10
中選改變形勢 未必再是拜特之爭？
紅色浪潮未出現 拜登特朗普卻雙輸
2022/11/09
紅色浪潮未出現 拜登特朗普卻雙輸
拜登變跛腳鴨 一定是壞事？
2022/11/08
拜登變跛腳鴨 一定是壞事？
從競選開支 拆解中期選舉
2022/11/07
從競選開支 拆解中期選舉
美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬
2022/11/06
美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬

你可能感興趣

中選改變形勢 未必再是拜特之爭？
20:52 2022/11/10
中選改變形勢 未必再是拜特之爭？
紅色浪潮未出現 拜登特朗普卻雙輸
20:00 2022/11/09
紅色浪潮未出現 拜登特朗普卻雙輸
拜登變跛腳鴨 一定是壞事？
20:59 2022/11/08
拜登變跛腳鴨 一定是壞事？

最新專欄文章

國金札記 - 中選改變大選形勢 未必再是拜特之爭
2022/11/11
中選改變大選形勢 未必再是拜特之爭
中選改變形勢 未必再是拜特之爭？
2022/11/10
中選改變形勢 未必再是拜特之爭？
國金札記 - 「紅色浪潮」縱未現 拜登特朗普卻雙輸
2022/11/10
「紅色浪潮」縱未現 拜登特朗普卻雙輸
紅色浪潮未出現 拜登特朗普卻雙輸
2022/11/09
紅色浪潮未出現 拜登特朗普卻雙輸
國金札記 - 拜登變跛腳鴨 一定是壞事？
2022/11/09
拜登變跛腳鴨 一定是壞事？
經濟衰退 宏觀分析 貨幣政策 經濟數據表現 經濟 美股 加息 美國聯儲局 失業率 CPI

下一篇文章

中港通關現曙光 樓價止跌可期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

專家樓論 - 中港通關現曙光 樓價止跌可期
中港通關現曙光 樓價止跌可期
【通脹偵察站】美國10月通脹7.7%低於預期 金價跑出見近三個月新高（持續更新）
【通脹偵察站】美國10月通脹7.7%低於預期 金價跑出見近三個月新高（持續更新）
催化劑全面起動 港股迎千點升
催化劑全面起動 港股迎千點升
專家樓論 - 大型屋苑呎價跌穿心理關口 下一步點走？
大型屋苑呎價跌穿心理關口 下一步點走？
內房反彈能否持續？
內房反彈能否持續？
業主睇淡 二綫街舖蝕讓幅度擴大
業主睇淡 二綫街舖蝕讓幅度擴大