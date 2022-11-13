美就業太失衡 通脹回落速度受限 國際 22:07 2022/11/13 分享： 分享： 美國10月份消費者物價指數（CPI）按年僅升7.7%，核心CPI升6.3%，均低過預期，市場氣氛明顯好轉，帶動美股以及亞太股市都一度勁升。不過，市場如此亢奮，有可能是過度反應，通脹走向仍有隱憂，一來7.7%的CPI升幅仍屬高水平，而且美國就業市場仍極失衡，有理由相信儲局仍會非常小心。 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 中選改變形勢 未必再是拜特之爭？ 2022/11/10 中選改變形勢 未必再是拜特之爭？ 紅色浪潮未出現 拜登特朗普卻雙輸 2022/11/09 紅色浪潮未出現 拜登特朗普卻雙輸 拜登變跛腳鴨 一定是壞事？ 2022/11/08 拜登變跛腳鴨 一定是壞事？ 從競選開支 拆解中期選舉 2022/11/07 從競選開支 拆解中期選舉 美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬 2022/11/06 美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬 你可能感興趣 中選改變形勢 未必再是拜特之爭？ 20:52 2022/11/10 中選改變形勢 未必再是拜特之爭？ 紅色浪潮未出現 拜登特朗普卻雙輸 20:00 2022/11/09 紅色浪潮未出現 拜登特朗普卻雙輸 拜登變跛腳鴨 一定是壞事？ 20:59 2022/11/08 拜登變跛腳鴨 一定是壞事？ 最新專欄文章 國金札記 - 中選改變大選形勢 未必再是拜特之爭 2022/11/11 中選改變大選形勢 未必再是拜特之爭 中選改變形勢 未必再是拜特之爭？ 2022/11/10 中選改變形勢 未必再是拜特之爭？ 國金札記 - 「紅色浪潮」縱未現 拜登特朗普卻雙輸 2022/11/10 「紅色浪潮」縱未現 拜登特朗普卻雙輸 紅色浪潮未出現 拜登特朗普卻雙輸 2022/11/09 紅色浪潮未出現 拜登特朗普卻雙輸 國金札記 - 拜登變跛腳鴨 一定是壞事？ 2022/11/09 拜登變跛腳鴨 一定是壞事？ 經濟衰退 宏觀分析 貨幣政策 經濟數據表現 經濟 美股 加息 美國聯儲局 失業率 CPI