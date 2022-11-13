美就業太失衡 通脹回落速度受限

美國10月份消費者物價指數（CPI）按年僅升7.7%，核心CPI升6.3%，均低過預期，市場氣氛明顯好轉，帶動美股以及亞太股市都一度勁升。不過，市場如此亢奮，有可能是過度反應，通脹走向仍有隱憂，一來7.7%的CPI升幅仍屬高水平，而且美國就業市場仍極失衡，有理由相信儲局仍會非常小心。

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