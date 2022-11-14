習出席APEC 會接見李家超嗎？ 財金專欄 2022/11/14 分享： 分享： 本周焦點是大國外交。國家主席習近平今天將與美國總統拜登，趁20國集團（G20）領袖峰會在印尼峇里會談；之後，習主席將赴曼谷，出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，同場的特首李家超，今次有機會與習會 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 特首率團赴APEC 向世界說港重返國際 2022/11/11 特首率團赴APEC 向世界說港重返國際 有政戲 - 立會補選至少6人爭4席 消息：京冀自由搏擊 2022/11/10 立會補選至少6人爭4席 消息：京冀自由搏擊 有政戲 - 孟晚舟在港遭美特工跟蹤 涉23條立法？ 2022/11/09 孟晚舟在港遭美特工跟蹤 涉23條立法？ 有政戲 - 警防網騙貼士 「公安」來電100%有伏 2022/11/08 警防網騙貼士 「公安」來電100%有伏 有政戲 - 粵爆疫難鬆綁 消息：勿望短期寬通關 2022/11/07 粵爆疫難鬆綁 消息：勿望短期寬通關 政治 APEC 習近平 李家超 中國 香港 林鄭月娥 拜登 陳茂波 泰國