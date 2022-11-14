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習出席APEC 會接見李家超嗎？

財金專欄 2022/11/14

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本周焦點是大國外交。國家主席習近平今天將與美國總統拜登，趁20國集團（G20）領袖峰會在印尼峇里會談；之後，習主席將赴曼谷，出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，同場的特首李家超，今次有機會與習會

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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