  • 23°C
香港時間 : 20221114日 (週一) 02:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美就業太失衡 通脹回落速度受限

財金專欄 2022/11/14

分享：

分享：

美國10月份消費者物價指數（CPI）按年僅升7.7%，核心CPI升6.3%，均低過預期，市場氣氛明顯好轉，帶動美股以及亞太股市都一度勁升。

不過，市場如此亢奮，有可能是過度反應，通脹走向仍存在隱憂，一來

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

最新專欄文章

美就業太失衡 通脹回落速度受限
2022/11/13
美就業太失衡 通脹回落速度受限
國金札記 - 中選改變大選形勢 未必再是拜特之爭
2022/11/11
中選改變大選形勢 未必再是拜特之爭
中選改變形勢 未必再是拜特之爭？
2022/11/10
中選改變形勢 未必再是拜特之爭？
國金札記 - 「紅色浪潮」縱未現 拜登特朗普卻雙輸
2022/11/10
「紅色浪潮」縱未現 拜登特朗普卻雙輸
紅色浪潮未出現 拜登特朗普卻雙輸
2022/11/09
紅色浪潮未出現 拜登特朗普卻雙輸
經濟 美國 CPI 加息 美股 金融 疫情 通脹 樓價 就業

上一篇文章

0+3速優化 精準防疫穩經濟

下一篇文章

中美GDP差距 影響穩增長目標
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

選股情報 - 民主黨「小敗」之後
民主黨「小敗」之後
報告揭甩漏百出 Good Show要做好監督
報告揭甩漏百出 Good Show要做好監督
國情知聞 - 金融冷數據 政策熱主張
金融冷數據 政策熱主張
拜登施政添路障 總統寶座惹覬覦
拜登施政添路障 總統寶座惹覬覦
重上通道中軸 吉利續彈
重上通道中軸 吉利續彈
投資坐標 - 一個數據全線轉向的威力!
一個數據全線轉向的威力!