美就業太失衡 通脹回落速度受限 財金專欄 2022/11/14 分享： 分享： 美國10月份消費者物價指數（CPI）按年僅升7.7%，核心CPI升6.3%，均低過預期，市場氣氛明顯好轉，帶動美股以及亞太股市都一度勁升。 不過，市場如此亢奮，有可能是過度反應，通脹走向仍存在隱憂，一來 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 美就業太失衡 通脹回落速度受限 2022/11/13 美就業太失衡 通脹回落速度受限 國金札記 - 中選改變大選形勢 未必再是拜特之爭 2022/11/11 中選改變大選形勢 未必再是拜特之爭 中選改變形勢 未必再是拜特之爭？ 2022/11/10 中選改變形勢 未必再是拜特之爭？ 國金札記 - 「紅色浪潮」縱未現 拜登特朗普卻雙輸 2022/11/10 「紅色浪潮」縱未現 拜登特朗普卻雙輸 紅色浪潮未出現 拜登特朗普卻雙輸 2022/11/09 紅色浪潮未出現 拜登特朗普卻雙輸 經濟 美國 CPI 加息 美股 金融 疫情 通脹 樓價 就業