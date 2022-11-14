美可能衰退 大摩：股票偏貴

美股最近兩個月大升，通脹雖然很大可能見頂，但以衰退作為代價，大摩認為盈利需要下調，現價已不便宜。至於港股，沽空買盤已經結束，已不適合追貨。

1、選舉結果不是利好訊號

美國民主黨已經鎖定了參議院控制權。

截至目前，民主黨獲得50個參議員席位，共和黨獲得49個參議員席位，民主黨已經鎖定了參議院的絕對優勢。即便共和黨在12月的喬治亞州決選中勝出，民主黨也是多數黨，因為副總統是民主黨人。

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不過，眾議院花落誰家仍未揭曉，但初步結果傾向於共和黨。目前共和黨擁有211個席位，民主黨擁有203個席位，需要218個席位才能成為多數。分析指出，民主黨贏得眾議院的機會非常渺茫。

美國中期選舉向來被視為對總統表現的投票，民主黨今次在眾議院失去的議席，較最近40年任何一位民主黨總統第一次面對的中期選舉少，紅色浪潮並沒有出現，算是拜登政府的勝利，但對美股不是利好訊號。

2、付鵬：美息最多加到4.5厘

美國10月季調CPI同比下降至7.7%，核心CPI回落至6.3%，皆低於預期。但最近企業裁員消息不絕於耳，未來一年「衰退」肯定是財經新聞最常見的字眼。

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中國著名經濟學家付鵬認為，美聯儲這次的加息周期，首先第一點，不達目標，預期是不能鬆的。過低、過高可能今年都會有兩個錯誤，而更關鍵的是時間，因為通脹離美儲局的長期平均2%的目標仍然相去甚遠。

這一輪既然不是那種加息加到最後爆，那麼一定程度上就是拉長時間。拉長時間，這個作用就會凸顯出來。對於資產價格來講，對利率反應很快；但是對經濟體，利率抑制總需求、抑制經濟可沒那麼快。

大概過兩個季度左右，影響就會穿透無論是房子、就業、居民儲蓄。

美國這輪利率基本上和通脹會很接近，最後可能就是在4%左右，完成這樣的一個擬合，對美債實際利率的基本預估是0%到1%，對應過來的名義利率至少就得再次增加，舉個例子，4%到4.5%，但是持續兩到三個季度。

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不過，摩根士丹利投資管理張煒迪（Eric Zhang）在上周的傳媒簡報會上提醒，美股現時估值偏高 ... ...

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