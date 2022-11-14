  • 23°C
香港時間 : 20221114日 (週一) 07:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美可能衰退 大摩：股票偏貴

研究報告 07:00 2022/11/14

分享：

分享：

美股最近兩個月大升，通脹雖然很大可能見頂，但以衰退作為代價，大摩認為盈利需要下調，現價已不便宜。至於港股，沽空買盤已經結束，已不適合追貨。

1、選舉結果不是利好訊號
美國民主黨已經鎖定了參議院控制權。
截至目前，民主黨獲得50個參議員席位，共和黨獲得49個參議員席位，民主黨已經鎖定了參議院的絕對優勢。即便共和黨在12月的喬治亞州決選中勝出，民主黨也是多數黨，因為副總統是民主黨人。

    點擊圖片放大
    +2

不過，眾議院花落誰家仍未揭曉，但初步結果傾向於共和黨。目前共和黨擁有211個席位，民主黨擁有203個席位，需要218個席位才能成為多數。分析指出，民主黨贏得眾議院的機會非常渺茫。
美國中期選舉向來被視為對總統表現的投票，民主黨今次在眾議院失去的議席，較最近40年任何一位民主黨總統第一次面對的中期選舉少，紅色浪潮並沒有出現，算是拜登政府的勝利，但對美股不是利好訊號。

2、付鵬：美息最多加到4.5厘
美國10月季調CPI同比下降至7.7%，核心CPI回落至6.3%，皆低於預期。但最近企業裁員消息不絕於耳，未來一年「衰退」肯定是財經新聞最常見的字眼。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

中國著名經濟學家付鵬認為，美聯儲這次的加息周期，首先第一點，不達目標，預期是不能鬆的。過低、過高可能今年都會有兩個錯誤，而更關鍵的是時間，因為通脹離美儲局的長期平均2%的目標仍然相去甚遠。
這一輪既然不是那種加息加到最後爆，那麼一定程度上就是拉長時間。拉長時間，這個作用就會凸顯出來。對於資產價格來講，對利率反應很快；但是對經濟體，利率抑制總需求、抑制經濟可沒那麼快。
大概過兩個季度左右，影響就會穿透無論是房子、就業、居民儲蓄。

美國這輪利率基本上和通脹會很接近，最後可能就是在4%左右，完成這樣的一個擬合，對美債實際利率的基本預估是0%到1%，對應過來的名義利率至少就得再次增加，舉個例子，4%到4.5%，但是持續兩到三個季度。

    點擊圖片放大
    +2

不過，摩根士丹利投資管理張煒迪（Eric Zhang）在上周的傳媒簡報會上提醒，美股現時估值偏高 ... ...

 

★★季季新出電子書－新書預告★★
加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列：《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》及《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》全2冊，即將於本季推出，密切留意最新推廣！

...

撰文 : 陳建仁

欄名 : 大行視角

最新專欄文章

基金轉軚 兩類內銀股得寵
2022/10/31
基金轉軚 兩類內銀股得寵
【股市深跌】電商平台股安全邊際足够嗎？
2022/09/28
【股市深跌】電商平台股安全邊際足够嗎？
【盯緊失業率】高盛：美股跌幅有數得計
2022/09/21
【盯緊失業率】高盛：美股跌幅有數得計
【摩通大和解讀】內房最壞情況還沒過去（第二版）
2022/09/14
【摩通大和解讀】內房最壞情況還沒過去（第二版）
【業績總結】瑞銀、國金談物管股投資價值（第二版）
2022/09/07
【業績總結】瑞銀、國金談物管股投資價值（第二版）
美國共和黨 美國民主黨 拜登 張煒 民主黨 加息 通脹
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

一圖看清騰訊目標價 季績前瞻持續更新
一圖看清騰訊目標價 季績前瞻持續更新
黃金配置 9圖盡顯良機值博（第二版）
黃金配置 9圖盡顯良機值博（第二版）
美芯片禁令 瑞銀：未來5年中國先進芯片開發進程帶來阻力（第三版）
美芯片禁令 瑞銀：未來5年中國先進芯片開發進程帶來阻力（第三版）
雙11不被看好 天貓低調不倒數 9圖睇大摩評價電商平台（第二版）
雙11不被看好 天貓低調不倒數 9圖睇大摩評價電商平台（第二版）
港股內外得力 權重科企展反擊戰
港股內外得力 權重科企展反擊戰
高盛：銀娛財務狀況強勁 中場市場穩固
高盛：銀娛財務狀況強勁 中場市場穩固