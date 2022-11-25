【通脹偵察站】普京警告西方為俄油設價格上限將有嚴重後果 布蘭特期油現跌後回升（持續更新）

【聯儲局官員撐放慢加息步伐 惟市場更應關注是息口「終點」】美國聯儲局理事沃勒表示，聯儲局可能會考慮在下次會議上放緩加息步伐，但不應被視為抗通脹立場軟化。他指出，市場應關注加息的「終點」，而非每次加息幅度，而這個終點可能仍很遙遠，取決於通脹。

他提到，通脹率在7.7%仍然巨大，又認為加息後勞動力市場仍然強勁令人震驚。

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