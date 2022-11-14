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4圖拆解美國CPI

研究報告 16:35 2022/11/14

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CPI分為總體和核心CPI兩個大類，主要區別是總體CPI包含較為波動的能源和食品價格，而核心CPI一般而言更加反映經濟體中較根本的通脹壓力，因而更加備受市場關注。

國泰君安發出研究報告，指今年以來，美國的核心CPI一直明顯高於季節性的表現，成為了美聯儲一直放心不下的關鍵原因。海外投資者更加關注經過季節性調整的環比數據，因為更能反映價格變化的趨勢（Momentum）。

專訪洪灝 胡一帆 評內地寬防疫 美通脹形勢【下一頁

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從過去幾個月來看，美國核心CPI的環比增速顯著高於過去5年的季節性表現，很大程度上意味著通脹壓力仍然較高。從具體水平來看，今年前9個月的CPI環比平均增速為0.53%，年化水平超過6%，意味著核心CPI距離2%左右的「合意區間」仍有相當距離。

報告來源：國泰君安

編輯：陳文政

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...

撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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