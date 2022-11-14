CPI分為總體和核心CPI兩個大類，主要區別是總體CPI包含較為波動的能源和食品價格，而核心CPI一般而言更加反映經濟體中較根本的通脹壓力，因而更加備受市場關注。

國泰君安發出研究報告，指今年以來，美國的核心CPI一直明顯高於季節性的表現，成為了美聯儲一直放心不下的關鍵原因。海外投資者更加關注經過季節性調整的環比數據，因為更能反映價格變化的趨勢（Momentum）。

專訪洪灝 胡一帆 評內地寬防疫 美通脹形勢【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

從過去幾個月來看，美國核心CPI的環比增速顯著高於過去5年的季節性表現，很大程度上意味著通脹壓力仍然較高。從具體水平來看，今年前9個月的CPI環比平均增速為0.53%，年化水平超過6%，意味著核心CPI距離2%左右的「合意區間」仍有相當距離。

報告來源：國泰君安

編輯：陳文政

★★季季新出電子書－新書預告★★

加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列：《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》及《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》全2冊，即將於本季推出，密切留意最新推廣！

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，訂戶可按此直接登入，更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入