市場風險胃納升温 引領全球股市回暖

上周，以美股為首環球股市氣升温，美股持續抽升，A股及港股亦上揚。有分析認為，全球市場風險偏好升温。令全球股市明顯回暖，美成長股領跑全球。加上內地防疫政策的優化調整，亦對港股形成一定支持。

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上周五港股急升，早上有美國通脹數據消息提振，下午再有內地防疫政策放寬，刺激恒指以接近全日最高位收市，升1244點或7.7%，以升幅計為今年第二大。人行及銀保監會發文多方面支持房地產行業，推動周一港股升。投資界認為股市氣氛隨着好消息出台有改善，指數整固後將反覆向上。

平安證券指出，數據反映海外經濟趨穩定。其中美國經濟方面，總的來看，美國上周初申請失業金人數上升，但仍接近歷史低位，表明勞動力市場仍然較為緊張；盡管最近部分科技公司宣佈裁員和凍結招聘，但申請失業救濟人數仍然很低。

歐洲經濟方面，英國第3季GDP表現仍弱，而歐元區9月零售銷售環比窄幅回暖。歐盟統計局上周公佈的資料顯示，9月歐盟和歐元區零售貿易量同比分別下降0.3%和0.6%，環比均增長0.4%。

美股引領全球股市上揚

至於全球資產表現，全球股市明顯回暖，美成長股領跑全球。美股三大指數本周均明顯反彈。11月10日美國CPI資料公佈後，超預期回落的10月CPI同比資料使得市場加息預期回落，風險偏好大幅升溫，納指當日漲幅便達到7%以上，創下2020年4月以來最大單日漲幅。歐股同樣受到美國通脹降溫帶動的風險偏好回升影響，多數股指延續了上周的上周趨勢。本周內地防疫政策的優化調整，亦對港股形成了一定支持。



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