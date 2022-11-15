「防疫20條」+「金融16條」 中國經濟否極泰來？

中共二十大後當局一直在向外傳遞開放與寬松的訊息，這一趨勢在上周迎來高潮——國際輿論關注兩項重磅救市政策，一是有關放鬆防疫的「優化二十條」措施；其次，是周末人行與銀保監共同發佈的《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》（簡稱「金融十六條」）。

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