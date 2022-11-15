「防疫20條」+「金融16條」 中國經濟否極泰來？ 中國 08:00 2022/11/15 分享： 分享： 中共二十大後當局一直在向外傳遞開放與寬松的訊息，這一趨勢在上周迎來高潮——國際輿論關注兩項重磅救市政策，一是有關放鬆防疫的「優化二十條」措施；其次，是周末人行與銀保監共同發佈的《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》（簡稱「金融十六條」）。 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 內地防控調整 一文看懂三方面措施：入境5+3、疫區封控和工業 2022/11/11 內地防控調整 一文看懂三方面措施：入境5+3、疫區封控和工業 密接隔離改為「5+3」 國家疾控局：將節省30%隔離資源 2022/11/12 密接隔離改為「5+3」 國家疾控局：將節省30%隔離資源 國家衛健委：20條優化措施非放鬆防控 而是更科學精準 2022/11/12 國家衛健委：20條優化措施非放鬆防控 而是更科學精準 你可能感興趣 內地防控調整 一文看懂三方面措施：入境5+3、疫區封控和工業 13:47 2022/11/11 內地防控調整 一文看懂三方面措施：入境5+3、疫區封控和工業 密接隔離改為「5+3」 國家疾控局：將節省30%隔離資源 17:15 2022/11/12 密接隔離改為「5+3」 國家疾控局：將節省30%隔離資源 國家衛健委：20條優化措施非放鬆防控 而是更科學精準 16:38 2022/11/12 國家衛健委：20條優化措施非放鬆防控 而是更科學精準 中國市場 宏觀分析 貨幣政策 財政政策 經濟數據表現 疫情 中共中央政治局 中國共產黨 中國銀行保險監督管理委員會 經濟