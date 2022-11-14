瑞銀汪濤：優化調整防疫措施 動態清零目標未改

瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤指出自9月底以來，新一輪新冠疫情擴散較快，已經蔓延到全部省份，拖累經濟復甦，但同時政府迅速推出20條優化措施，其將會是未來防疫策略調整的重要鋪墊。

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汪濤表示，中國本土新增感染者（確診病例和無症狀感染者）已從9月的幾百例大幅上升至11月13日萬例之上。尤其是常駐人口達1900萬的廣州，其新增感染者已在一周之內翻番、11月12日快速上升至3600例之上。

各地防疫政策也大幅收緊，經濟活動復蘇承壓，尤其是服務業和與出行相關的活動。18城地鐵客運量從9月同比下降12%進一步走弱，10月和11月前10天均同比下降19%。10月房地產銷售同比下跌18%。整車貨運流量也同比下降26%左右。整體而言，10月和11月初瑞銀中國經濟活動指數走弱至同比下降8.5%和12%

優化調整疫情防控政策

在此背景下，中央政府於11月11日發布了進一步優化防疫工作的二十條措施。堅持「動態清零」的總方針。新出台的二十條措施放鬆了現行部分防疫政策，合理優化調整防疫措施，同時強調加大整治地方層層加碼問題。

報告來源：瑞銀

編輯：陳文政

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