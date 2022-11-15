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科技股反彈持續性待觀察 蘋果和微軟仍可博

財金猛人追蹤 17:04 2022/11/15

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美國商務部上周公布10月份消費者物價指數（CPI），數據顯示美國整體通脹按年增速由上個月的8.2%下降至7.7%，按月增速為0.4%； 除掉波動較大的能源與食品，核心通脹同樣較上個月有所下跌，年度增速降至6.3%，均低過預期，使投資者相信美國通脹可能已經見頂。

專訪洪灝 胡一帆 評內地寬防疫 美通脹形勢【下一頁

    點擊圖片放大

隨着通脹的緩解，市場預期未來聯儲局加息放緩的機率大大提升。資產價格因此有較大的反應，當天美元與美國國債收益率走低、美股走高，道指收高逾1,200點，標普500指數上漲5.5%，納指上漲約7.4%，三大股指均錄得2020年以來的最大單日漲幅。

市場如此亢奮，有可能是過度反應，如果認為阻礙美股走勢的不利因素已掃除，美股即將進入上升通道，就要小心。

因為通脹走向仍存在隱憂，一來7.7%的CPI升幅，仍屬高水準，而且美國就業市場仍然極之失衡，有理由相信聯儲局對加息安排仍會非常小心謹慎。如今通脹雖然回落，但幅度輕微，距離局方的2%目標仍遠，聯儲局調整貨幣政策必然非常謹慎。而且就業市場仍然強勁，所以是仍有條件將利率在較高水準停留較長時間......

撰文：惠峰國際發展董事張玉峰

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...

撰文 : 張玉峰 惠峰國際發展董事

欄名 : 笑看峰雲

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