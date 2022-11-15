樓市三辣稅看樓市興衰

加息周期尚未完結，樓市氣氛受挫，買家減慢入市步伐，加上檢疫通關限制未完全消除，樓市缺乏本地及外地買家支持，或再拖累樓市氣氛。

為了應對歷史性高通脹，美國於今年內接連加息，打擊本地樓市氣氛，一二手買賣及樓價雙雙下跌，最新9月私人住宅樓價指數已經連跌4個月至362.1，而且創逾3年半新低。

事實上，在整體樓市氣氛低迷之下，除用家外，投資者亦對樓市前景悲觀，未敢入市。根據稅務局最新資料，反映投資者入市的15%住宅印花稅（Double Stamp Duty，DSD）罕有地跌至雙位數水平，於10月份錄91宗，按月下跌65宗或約41.7%，亦創下2014年有紀錄以來的次低，10月所涉及稅款則錄約1.19億元，亦按月下跌約61.7%。

同時，受疫情所限，入境檢疫等隔離限制仍未可完全寬免，進一步削弱來自非本地客，尤其是內地買家的購買力。反映外地客或者公司客入市的買家印花稅（Buyer’s Stamp Duty，BSD），於10月僅僅錄20宗買賣，較9月的32宗下跌約37.5%，屬於2014年有紀錄以來的新低，涉及款項亦由9月約1.44億元，下跌至約2,640萬元，按月跌約81.6%。

由上述的BSD及DSD所錄的買賣宗數及金額可見，原本支撐本地樓市買賣的投資者及非本地買家不斷下降，進一步拖累樓市交投及樓價表現。雖然最新一份施政報告公布，合資格外來人才居港滿7年，成為香港永久性居民後，可就其首次購買的住宅物業退回已繳付的買家印花稅及新住宅印花稅，但因其涉及年期較長、門檻頗高，因此亦未必能即使帶動涉及的買賣及稅款。

與此同時，鑑於辣稅數字有所滯後，10月辣稅數字尚未反映最新一次美國加息（11月2日）後的交投，而且入境檢疫措施未完全放鬆，因此，除非本港進一步縮短檢疫通關等限制，或有更多樓市利好因素浮現，否則估計相關成交及稅款來月或未來數月會再度下跌，或維持相當低的水平，整體樓價及買賣繼續尋底一段時間。

記者：潘淑盈



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