美銀：銀河新發展項目推動其市場份額增長

美國聯儲局12月中議息會議加息0.5厘的機會率，因美國在11月10日公布的10月CPI（年比）僅約7.7%，較9月有所回落兼低過市場原預期，而在截稿前止已升至80.6%（點擊圖片放大），較加息0.75厘的機會逢高出61.2個百分點，此差距較11月初議息會議後明顯大幅擴闊（點擊圖片放大）。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

專訪洪灝 瑞銀胡一帆 談港股催化劑【下一頁】

延伸閱讀：景順Kristina Hooper：12月加息步伐有望放緩至0.5厘

雖然美國的加息步伐由12月起放緩的機會愈來愈高，但是縱使明年停止加息，市場料聯邦基金利率將會在5厘高息附近維持一段時間，讀者除了留意預測股息在8厘以上的收息股之外，也要留意收息股的財務狀況及派息增長能力。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

11月15日：

【11：00】復常在望，嚴重受新冠疫情影響的濠賭股有望再現收息股魅力。美銀最新發表的報告，重申銀河娛樂 （00027） 的投資評級為「買入」，但因總博彩收入恢復速度延遲，而將銀娛明年及2024年EBITDA預測分別下調69%及27%，以及將其目標價由60元下降3%至58元。

美銀指，銀娛第三季經調整EBITDA（除息稅折舊及攤銷前溢利）為虧損5.8億元，勝於該行預測的虧損約7.5億元，主要是期內總收入表現優於預期，以及成本低於預期。雖然銀娛第三季淨收入按年及按季分別跌52%及跌16%至20億元，但美銀指......

11月14日：

【23：30】摩根士丹利最新公布的港股及A股市場焦點股名單，共15隻，當中包括4隻較傳統的收息股，分別為：

【09：00】內地防疫措施終於由「7+3」變為「5+3」，雖然調整幅度不算大刀闊斧，但是相對中央在10月二十大前夕，多次強調堅持「動態清零」相比，似展現有放寬措施的苖頭。業務已轉型為以內地高檔商場租賃業務為重心的老牌藍籌收租股恒隆地產 （00101） ，因業務同時受到內地及香港疫情夾擊，而跌至估值低殘水平（點擊圖片放大）。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

不過，恒隆地產股價在本月初跌至三角形量度跌幅目標附近便止跌回升，上周更乘內地現鬆防疫措施苖頭而反彈勢頭加劇（點擊圖片放大）。另綜合10月初以來多間券商目標價......分析詳見：【下一頁】

11月11日：

【17：00】濠賭股等待「通關機遇」，重拾收息股魅力。藍籌濠賭股銀河娛樂 （00027） 昨日早上公布的第三季業績略優於預期，高盛最新發表報告維持其「買入」的投資評級，以及目標價54.2元不變。

高盛指，銀娛上季業績符合該行和市場預期，而在過去一至兩年，銀娛股價表現與同行相比更具韌性，反映其強勁的財務狀況，包括29億美元的凈現金，以及市場普遍認為它與美國營運商相比，失去賭牌可能性較小，加上......

11月10日：

【20：30】藍籌REIT領展 （00823） 中期業績略微遜於市場預期，分析跟進詳見：【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +2

【20：00】濠賭股曾是收息股之一，惟新冠疫情令濠賭股暫時失去收息股魅力。藍籌濠賭股銀河娛樂 （00027） 今早公布的今年第三季經調整EBITDA（除息稅折舊及攤銷前溢利）雖轉蝕5.8億元，但瑞信最新發表報告指，銀娛EBITDA表現優於市場預期的蝕近7億元，並重申銀娛「跑贏大市」的投資評級及目標價49.5元。

瑞信表示，雖然認為行業仍存在挑戰，但未來將可迎來潛在的積極消息面如內地重新開放電子簽註和訪澳旅行團、11月中下旬潛在批出賭牌許可等，將可能會提供支持。瑞信看好銀娛穩健的資產負債表，料......

【14：00】野村最新發表的報告，點名26隻中港股份在受惠於中國整體復甦及具估值緩衝的主題投資名單內，當中有3隻較熱門的收息股包括港鐵 （00066） 、友邦 （01299） 及郵儲行 （01658） ，還有1隻股價較波動的非熱門收息股中信証券 （06030） 。

【12：00】上市時從美國國際集團（AIG）剥離，業務性近接近內險股的友邦保險 （01299） ，剛被瑞銀發表最新研究報告，上調其2022至2024年新業務價值預測1%至3%，以反映內地本土需求復甦及澳門處理內地客戶離岸需求潛力。

瑞銀報告引述其調查顯示，縱使內地與本港未通關影響本港保險商離岸銷售，但本港保險商提供的價值仍對內地客戶具吸引力，三分之二受訪者希望在通關一年內來港購買保險產品。瑞銀分析亦顯示，本港離岸保險銷售、美元與人民幣息差及人民幣貶值具高度關連性。

瑞銀亦指，友邦在內地業務展現強勁執行力......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

關於11月第二周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

★★季季新出電子書－新書預告★★

加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列：《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》及《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》全２冊，即將於本季推出，密切留意最新推廣！

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，訂戶可按此直接登入更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入