特首政策組長 李家超：最緊要有化學作用

「特首政策組」作為特首李家超的御用智庫，政經界都關心誰人出任組長一職？李家超昨日接受本報獨家專訪，透露人選已心中有數，今年內盡快公布，最緊要是「大家有化學作用」，「一埋班，就可以向前運作」。

前身中策組

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