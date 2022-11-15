特首政策組長 李家超：最緊要有化學作用 財金專欄 2022/11/15 分享： 分享： 「特首政策組」作為特首李家超的御用智庫，政經界都關心誰人出任組長一職？李家超昨日接受本報獨家專訪，透露人選已心中有數，今年內盡快公布，最緊要是「大家有化學作用」，「一埋班，就可以向前運作」。 前身中策組 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 習出席APEC 會接見李家超嗎？ 2022/11/14 習出席APEC 會接見李家超嗎？ 有政戲 - 特首率團赴APEC 向世界說港重返國際 2022/11/11 特首率團赴APEC 向世界說港重返國際 有政戲 - 立會補選至少6人爭4席 消息：京冀自由搏擊 2022/11/10 立會補選至少6人爭4席 消息：京冀自由搏擊 有政戲 - 孟晚舟在港遭美特工跟蹤 涉23條立法？ 2022/11/09 孟晚舟在港遭美特工跟蹤 涉23條立法？ 有政戲 - 警防網騙貼士 「公安」來電100%有伏 2022/11/08 警防網騙貼士 「公安」來電100%有伏 香港 林鄭月娥 李家超 黃偉綸 劉兆佳 雷鼎鳴 特首辦 張國鈞 黃元山 卓永興