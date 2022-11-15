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特首政策組長 李家超：最緊要有化學作用

財金專欄 2022/11/15

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「特首政策組」作為特首李家超的御用智庫，政經界都關心誰人出任組長一職？李家超昨日接受本報獨家專訪，透露人選已心中有數，今年內盡快公布，最緊要是「大家有化學作用」，「一埋班，就可以向前運作」。

前身中策組

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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