金融地產「新十六條」中繼待變 財金專欄 2022/11/15 分享： 分享： 中國人民銀行和銀保監會聯合發布《關於做好當前金融支援房地產市場平穩健康發展工作的通知》，在當前中國經濟形勢和房地產市場形勢下，引起外界高度關注和熱烈討論。 在討論中，除文件敏感背景和內容外，爭論激烈的是 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 中美GDP差距 影響穩增長目標 2022/11/14 中美GDP差距 影響穩增長目標 國情知聞 - 金融冷數據 政策熱主張 2022/11/12 金融冷數據 政策熱主張 國情知聞 - 經濟路徑方向 會議季待定調 2022/11/11 經濟路徑方向 會議季待定調 國情知聞 - 防疫不同調 政策新風向？ 2022/11/10 防疫不同調 政策新風向？ 國情知聞 - 進博會藥企雲集 新冠藥紛叩門 2022/11/09 進博會藥企雲集 新冠藥紛叩門 中國 經濟 地產 中國人民銀行 易綱 板塊 銀行