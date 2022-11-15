金融地產「新十六條」中繼待變

中國人民銀行和銀保監會聯合發布《關於做好當前金融支援房地產市場平穩健康發展工作的通知》，在當前中國經濟形勢和房地產市場形勢下，引起外界高度關注和熱烈討論。

在討論中，除文件敏感背景和內容外，爭論激烈的是

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