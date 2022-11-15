幣圈不想被監管 只好接受FTX之亂 財金專欄 2022/11/15 分享： 分享： 還記得今個月初，全球第二大加密幣交易所FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF，又稱薯條哥）在香港金融科技周演講，意氣風發，大談區塊鏈願景，指香港有潛力發展成為Web 3.0的亞洲樞紐。 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 不想被監管 便要接受FTX之亂 2022/11/14 不想被監管 便要接受FTX之亂 國金札記 - 美就業太失衡 通脹回落速度受限 2022/11/14 美就業太失衡 通脹回落速度受限 美就業太失衡 通脹回落速度受限 2022/11/13 美就業太失衡 通脹回落速度受限 國金札記 - 中選改變大選形勢 未必再是拜特之爭 2022/11/11 中選改變大選形勢 未必再是拜特之爭 中選改變形勢 未必再是拜特之爭？ 2022/11/10 中選改變形勢 未必再是拜特之爭？ 美國 金融 金融機構 區塊鏈 虛擬貨幣 退休基金 股票 退休 年金 銀行