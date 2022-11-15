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幣圈不想被監管 只好接受FTX之亂

財金專欄 2022/11/15

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還記得今個月初，全球第二大加密幣交易所FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF，又稱薯條哥）在香港金融科技周演講，意氣風發，大談區塊鏈願景，指香港有潛力發展成為Web 3.0的亞洲樞紐。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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美國 金融 金融機構 區塊鏈 虛擬貨幣 退休基金 股票 退休 年金 銀行

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