幣圈不想被監管 只好接受FTX之亂

還記得今個月初，全球第二大加密幣交易所FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF，又稱薯條哥）在香港金融科技周演講，意氣風發，大談區塊鏈願景，指香港有潛力發展成為Web 3.0的亞洲樞紐。

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