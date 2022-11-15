在岸人幣續疲弱 亞洲市場仍受困（新增亞幣目標價表）

人民幣疲弱，對亞洲外滙市場造成的影響清晰可見。即使巿場預期聯儲局減慢加息步伐，令十國集團貨幣兌美元在10月靠穩，並略為反彈，但大部份亞洲貨幣仍受人民幣貶值拖累，兌美元進一步下滑。

2主因導致近期亞洲貨幣貶值

亞洲各國貨幣貶值，主要由於：

1. 聯儲局的鷹派立場；

2. 預期中國經濟放緩等外部因素，

而非受到其個別的特殊環境所影響。

聯儲局放慢加息步伐 緩亞幣貶值壓力

另從10月公布的最新外滙儲備數據顯示，大部份亞洲區央行繼續動用充足的外滙儲備來緩減外滙市場的波動。鑑於預期人民幣將會轉弱，本行對未來數季的大部份美元兌亞洲貨幣滙率維持上行預測，而隨着聯儲局轉為採取較温和的加息趨勢，有望逐漸紓緩亞洲外滙市場的整體壓力。

（亞洲貨幣目標價，請點擊圖片放大）

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在岸人民幣的壓力未見減輕。中央在第二十次全國代表大會重申嚴守「清零政策」，令人民幣兌美元在10月跌2.6%至7.305的水平，創2008年以來的新低。隨着國內的新冠肺炎感染個案從 10 月中開始回升，更多內地城市再次實施封控，進一步加劇經濟增長的不確定性。因此，中國10月官方製造業及非製造業採購經理人指數，回落至低於50的收縮區域亦不足為奇。

中美息差擴闊不利人民滙率

中國人民銀行和聯儲局之間的貨幣政策分歧擴大，亦是導致人民幣受壓的原因。中美現時的收益率差距處於2008年以來的最闊水平，不利人民幣滙率，刺激投資組合進一步流出中國，人民幣因而處於守勢。

由於增長風險仍偏向下行，加上中國人民銀行維持寬鬆政策，美元兌人民幣可能繼續偏向上升，但我們不排除人行可能採取進一步措施讓「人民幣滙率在合理均衡水平上保持基本穩定」。整體而言，本行更新美元兌人民幣滙率的預測，今年第四季為7.35，而明年首三季分別為 7.4、7.45及7.5。

人幣對馬幣及印尼盾負面溢出效應或持續

作為商品淨出口國，馬來西亞及印尼均受惠於商品暢旺周期。馬來西亞9月份貿易順差創新高，而印尼的全年貿易順差亦有望破紀錄。這兩個東南亞國家的貨幣滙價......

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