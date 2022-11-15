又一隻高息股報喜！ 財金專欄 02:30 2022/11/15 分享： 分享： 中美兩國元首在印尼峇里出席G20峰會之前，舉行了長達三小時的會談，從會後發表的內容來看，基本上是本着求同存異的精神，願意管控好分歧避免爆發衝突，同意兩國的團隊今將將保持在外交和經貿等問題開展對話協調， ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 一個數據全線轉向的威力! 2022/11/11 一個數據全線轉向的威力! 投資坐標 - 中國首富股票扺買嗎? 2022/11/09 中國首富股票扺買嗎? 投資坐標 - 股神中期選舉前怎站隊? 2022/11/08 股神中期選舉前怎站隊? 投資坐標 - 鮑威爾為何出口術壓美股? 2022/11/04 鮑威爾為何出口術壓美股? 投資坐標 - 中港股市為何報復式反彈？ 2022/11/02 中港股市為何報復式反彈？ 華新手袋國際控股（02683） 東岳集團（00189） 比亞迪股份（01211） 盈喜 盈警 股票 港股 派息 金源米業（00677） 東方表行（00398）