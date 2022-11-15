中美兩國元首在印尼峇里出席G20峰會之前，舉行了長達三小時的會談，從會後發表的內容來看，基本上是本着求同存異的精神，願意管控好分歧避免爆發衝突，同意兩國的團隊今將將保持在外交和經貿等問題開展對話協調，

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入