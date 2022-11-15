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又一隻高息股報喜！

財金專欄 02:30 2022/11/15

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中美兩國元首在印尼峇里出席G20峰會之前，舉行了長達三小時的會談，從會後發表的內容來看，基本上是本着求同存異的精神，願意管控好分歧避免爆發衝突，同意兩國的團隊今將將保持在外交和經貿等問題開展對話協調，

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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華新手袋國際控股（02683） 東岳集團（00189） 比亞迪股份（01211） 盈喜 盈警 股票 港股 派息 金源米業（00677） 東方表行（00398）

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