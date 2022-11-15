中金展望  港股明年現轉機（第二版）

港股2022年走勢積弱，今年以來恒指累跌逾2成，雖然於11月起現明顯反彈，市場關注港股明年延續反彈走勢。大行中金認為港股轉機漸現，並預期2023年港股或存在20至25%的修復空間。

今年以來，受疫情、美國加息及俄烏戰爭等因素影響，港股跌勢持續，恒指於10月底一度失守15000點，創13年低位，盡管於11月港股從低位反彈，由年初以來計，港股仍累跌逾2成，表現仍低於2021年的14%跌幅。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

加2020年的3.4%跌幅，恒指已連3年，對於2023年的走勢。中金指出如果從2021年初算起，本輪下跌已超過19個月，為歷次下行週期最長，跌幅也僅次於2008年金融危機和亞洲金融危機。從各個維度看，港股當前都已經到較極端水平。因此在當前水平上，預期反彈不難。

中金認為，港股當前面臨「三重壓力」，今年跌幅較大和資金流出較劇烈的三個階段也恰好分別對應這三個因素：

1. 地緣局勢影響風險偏好：3月俄烏局勢和中概股風波

2. 中國增大影響企業盈利：4至5月上海局部疫情

3. 美國聯儲局緊縮影響融資成本和流動性：8月後美債利率快速上行

因此未來市場的修復節奏和持續性也取決於這三重壓力的解決進展和程度。目前看，考慮到這三重壓力都已輪番在價格中得到體現，近期美國通脹拐點和國內地產疫情政策也出現邊際變化，我們認為港股情緒和估值的部分修復轉機逐步顯現，但反彈的持續性還需要分子端盈利的兌現和後續更多政策配合（預期明年下半年）。

對於明年港股的走向，中金預期2023年港股或存在20%至25%的修復空間，基於6%至10%的盈利增長和12%至18%的估值修復。在節奏上，中金預期：

1. 初期的反彈更多體現為情緒改善和賣空回補，不完全穩固；

2. 明年一季度美聯儲政策加息停止美債利率明確下行或帶來更大估值修復機會；

3. 內地疫情政策最佳化，如果進展順利，可能在明年下半年帶來更大盈利支持下的反彈空間。

在選股方向上，在高股息基礎上，優質成長（低PEG、政策最佳化下的消費和地產、高景氣的科技製造、預期反轉修復的網際網路和醫藥）值得重點關注。

報告來源：中金

編輯：錢家鋒

★★ 季季新出電子書 ★★



新書預告：

加息步伐未停，通脹起伏不定，加息對股債追揸沽有何影響？務必留意即將推出的《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》！定存息率逾五厘，是存現金做定存賺盡高息的大好機會嗎？記得追看即將推出之《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》！

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，訂戶可按此直接登入；更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入