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金融16條後再出利好 內房的春天來了？（附房企銷售數據）

財金 15:24 2022/11/15

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內地房地產行業近期利好連連，政策不斷發力，板塊亦連日迎來反彈。不過這是否代表內房已經度過寒冬，走向春天了呢？本文引用中指院的研究一探究竟。

首先回顧一下近期出台的政策，11月11日，央行、銀保監會發布「金融16條」支持房地產市場平穩健康發展，

    點擊圖片放大

金融16條後再放寬預售資金使用

14日，銀保監會、住建部、央行再次出台利好政策，聯合發布《關於商業銀行出具保函置換預售監管資金有關工作的通知》，支持優質房地產企業合理使用預售監管資金，防範化解房地產企業流動性風險

《通知》對保函的額度和期限、商業銀行開具置換預售監管資金具備的條件、房地產企業如何使用保函、商業銀行如何防範風險等內容作了明確規定，中指院認為該政策對於行業有三個重要作用：

  • 1、預售資金監管更加靈活，保函可以置換監管賬戶的資金，但有額度限制，留存的資金需要基本確保項目可以竣工交付，剩余資金不足，出函銀行應立即墊付。
  • 2、為優質房企提供資金流動性支持的同時，也可防範銀行的業務風險。
  • 3、明確置換出的預售監管資金的用途，優先用於項目工程建設、償還項目到期債務等。

房企銷售恢復仍乏力

雖然政策利好頻出，不過根據中指院的10月的數據，內地房企銷售方面恢復仍較弱。2022年1-10月，TOP100房企銷售額按年下降43.4%，降幅較上月收窄1.7個百分點，百強房企銷售額降幅連續5個月收窄，但收窄幅度均不超過2個百分點。10月份單月看，百強房企銷售額則按年下降26.5%，表明房企銷售恢復乏力，市場需求釋放動力仍較弱。（點擊下圖查看房企銷售情況）

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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : 內房危機

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