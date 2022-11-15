消失的聖誕訂單（第三版）

通常出口訂單會隨季節性⾛強，而每年10月份便是傳統「出口聖誕季」。但是，今年卻出現異常現象，常規的「聖誕訂單」於今年10月消失了？本文將會為大家一一探討。

近期民生證券報告提及，外滙市場成交量會在每年的10月季節性上升，然而今年10月出口並未季節性走高，今年10 月「聖誕訂單」現象並未出現。

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繼中國出口按年數據連續兩個月下行後，中國10月出口繼續保持回落趨勢。據海關總署於11月7日發布數據顯示，10月份中國對外總出口金額2983.7億美元，按年增速減0.3%，按月走弱6個百分點。

如何理解本輪出口按年降温，當⽉出口反應了怎樣的全球經貿現實？中國出口已連續3月出現下滑，我們理解這一趨勢性背後有兩點原因……

專訪洪灝 胡一帆 評內地寬防疫 美通脹形勢【下一頁】

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