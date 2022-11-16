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景順Kristina Hooper：美通脹終低過預期 兩情境剖析（第二版）

財金猛人追蹤 10:36 2022/11/16

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本文第一版提及，比市場更早、在10月底已估美國聯儲局有望在12月議息放慢加息步伐的景順首席環球市場策略師Kristina Hooper卻認為，現時仍未能完全確認美通脹已見頂，並剖析2情境的潛在影響。

Kristina Hooper在10月底對聯儲局的看法，詳見：【下一頁

Kristina續表示：

部分人士認為，通脹預期於未來通脹走勢中發揮關鍵作用。

此外，聯儲局主席鮑威爾（Jay Powell）表示，6月份決定加息75點子主要是受加息前數日發布的兩項數據推動：消費者物價指數（CPI）及密歇根大學消費者通脹預期，這兩項數據均超出聯儲局預期。

Kristina維持之前「聯儲局或開始小幅加息，但短期之內不會停止加息」的看法，但她估計，消費者通脹預期的長期走向，可能會影響聯儲局日後的加息路徑。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第一版刊於11月16日 08：06】

美國最新發布的通脹數據低過預期，無疑令市場倍感振奮，並預計聯儲局下月加息步伐放慢至0.5厘的機會持續增加（點擊圖片放大）

    點擊圖片放大
    +2

由此看來，市場明顯相信，美國通脹已經見頂，此後將繼續放緩，聯儲局亦將很快停止加息步伐。不過，比市場更早、在10月底已估聯儲局有望在12月議息放慢加息步伐的景順首席環球市場策略師Kristina Hooper卻認為，現時仍未能完全確認美通脹已見頂。

Kristina Hooper在10月底對聯儲局的看法，詳見：【下一頁

延伸閱讀：4圖拆解美國CPI

債券孳息率因應通脹消息大幅下跌，美元亦是如此，與此同時，股市飆升。我不禁認為，市場反應實屬過份熱切，因為這僅僅是一個月的通脹數據。我們並不能確定美國通脹頂峰已過還是仍未到。

兩種情境

1. 通脹放緩情境......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

更多關於Kristina Hooper對美國息率走勢看法，詳見：【下一頁

解構聯儲局11月議息會後聲明，詳見：【下一頁

延伸閱讀：花旗：恢復內地訪客電子簽證 支持濠賭收漸復甦

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...

撰文 : Kristina Hooper 景順首席環球市場策略師

欄名 : 名家看法

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