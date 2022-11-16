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景順Kristina Hooper：美通脹終低過預期 2情境剖析

財金猛人追蹤 00:06 2022/11/16

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美國最新發布的通脹數據低過預期，無疑令市場倍感振奮，並預計聯儲局下月加息步伐放慢至0.5厘的機會持續增加（點擊圖片放大）

...

撰文 : Kristina Hooper 景順首席環球市場策略師

欄名 : 名家看法

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