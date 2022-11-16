景順Kristina Hooper：美通脹終低過預期 2情境剖析 財金猛人追蹤 00:06 2022/11/16 分享： 分享： 美國最新發布的通脹數據低過預期，無疑令市場倍感振奮，並預計聯儲局下月加息步伐放慢至0.5厘的機會持續增加（點擊圖片放大）。 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : Kristina Hooper 景順首席環球市場策略師 欄名 : 名家看法 相關文章 4圖拆解美國CPI 2022/11/14 4圖拆解美國CPI 景順Kristina Hooper：12月加息步伐有望放緩至0.5厘 2022/11/12 景順Kristina Hooper：12月加息步伐有望放緩至0.5厘 高盛：3個儲局會後聲明關注點 2022/11/03 高盛：3個儲局會後聲明關注點 施羅德：3圖展示本輪經濟周期有何不同（第三版） 2022/11/12 施羅德：3圖展示本輪經濟周期有何不同（第三版） 瑞信挑選23隻「再通關」受惠股 有3隻前收息股 2022/11/15 瑞信挑選23隻「再通關」受惠股 有3隻前收息股 你可能感興趣 4圖拆解美國CPI 16:35 2022/11/14 4圖拆解美國CPI 景順Kristina Hooper：12月加息步伐有望放緩至0.5厘 12:48 2022/11/12 景順Kristina Hooper：12月加息步伐有望放緩至0.5厘 高盛：3個儲局會後聲明關注點 18:27 2022/11/03 高盛：3個儲局會後聲明關注點 知多啲 4圖拆解美國CPI 4圖拆解美國CPI 景順Kristina Hooper：12月加息步伐有望放緩至0.5厘 景順Kristina Hooper：12月加息步伐有望放緩至0.5厘 高盛：3個儲局會後聲明關注點 高盛：3個儲局會後聲明關注點 施羅德：3圖展示本輪經濟周期有何不同（第三版） 施羅德：3圖展示本輪經濟周期有何不同（第三版） 最新專欄文章 「金融16條」不足以擺脫內房當前危機 安本：但有利市場情緒（第三版） 2022/11/15 「金融16條」不足以擺脫內房當前危機 安本：但有利市場情緒（第三版） 瑞銀汪濤：優化調整防疫措施 動態清零目標未改 2022/11/14 瑞銀汪濤：優化調整防疫措施 動態清零目標未改 洪灝：未來數月市場續風高浪急（第三版） 2022/11/12 洪灝：未來數月市場續風高浪急（第三版） ING彭藹嬈：預期中國出口會持續疲弱至2023年中期 2022/11/12 ING彭藹嬈：預期中國出口會持續疲弱至2023年中期 景順Kristina Hooper：12月加息步伐有望放緩至0.5厘 2022/11/12 景順Kristina Hooper：12月加息步伐有望放緩至0.5厘 加息 美國聯儲局 通脹 議息 貨幣政策 北美市場