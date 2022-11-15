「金融16條」不足以擺脫內房當前危機 安本團隊：但對市場情緒有利（第三版）

最近中央銀行及銀保監會發布「金融16條」利好內房業的新措施出台。對於16項措施，安本亞洲固定收益投資經理邴竹君認為，這標誌著房地產行業的轉折點。

不過，她卻指出出台的十六項措施非常全面，涵蓋開發貸款、抵押貸款、債券融資和確保預售房屋交付的專項貸款。有關16項措施，詳見金融16條後再出利好 內房的春天來了？【下一頁】

此外，新措施旨在直接解決行業面臨的資金問題，以及上周中國銀行間市場交易商協會（NAFMII）支持民營企業發行2,500億元人民幣債券的消息。

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她認為：「這標誌著房地產行業的轉折點，支持可能向仍在償還債務的房地產開發商傾斜，從而在開發商之間造成更多的信貨差異。」

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