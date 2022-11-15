英國按息升不停 港人置業好時機？

多國央行一年來持續加息遏抑通脹，對於平民百姓的最大影響，無疑是借貸成本不斷上升，尤其是供樓一族。以本港為例，樓價10多年來不停上升，大部分置業人士不得不承造巨額按揭，借貸負擔極重，於這個加息環境下，自然百上加斤。

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