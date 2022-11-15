英國按息升不停 港人置業好時機？ 國際 21:02 2022/11/15 分享： 分享： 多國央行一年來持續加息遏抑通脹，對於平民百姓的最大影響，無疑是借貸成本不斷上升，尤其是供樓一族。以本港為例，樓價10多年來不停上升，大部分置業人士不得不承造巨額按揭，借貸負擔極重，於這個加息環境下，自然百上加斤。 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 不想被監管 便要接受FTX之亂 2022/11/14 不想被監管 便要接受FTX之亂 美就業太失衡 通脹回落速度受限 2022/11/13 美就業太失衡 通脹回落速度受限 中選改變形勢 未必再是拜特之爭？ 2022/11/10 中選改變形勢 未必再是拜特之爭？ 紅色浪潮未出現 拜登特朗普卻雙輸 2022/11/09 紅色浪潮未出現 拜登特朗普卻雙輸 拜登變跛腳鴨 一定是壞事？ 2022/11/08 拜登變跛腳鴨 一定是壞事？ 你可能感興趣 不想被監管 便要接受FTX之亂 22:55 2022/11/14 不想被監管 便要接受FTX之亂 美就業太失衡 通脹回落速度受限 22:07 2022/11/13 美就業太失衡 通脹回落速度受限 中選改變形勢 未必再是拜特之爭？ 20:52 2022/11/10 中選改變形勢 未必再是拜特之爭？ 最新專欄文章 國金札記 - 幣圈不想被監管 只好接受FTX之亂 今日 幣圈不想被監管 只好接受FTX之亂 國金札記 - 美就業太失衡 通脹回落速度受限 2022/11/14 美就業太失衡 通脹回落速度受限 國金札記 - 中選改變大選形勢 未必再是拜特之爭 2022/11/11 中選改變大選形勢 未必再是拜特之爭 國金札記 - 「紅色浪潮」縱未現 拜登特朗普卻雙輸 2022/11/10 「紅色浪潮」縱未現 拜登特朗普卻雙輸 國金札記 - 拜登變跛腳鴨 一定是壞事？ 2022/11/09 拜登變跛腳鴨 一定是壞事？ 海外物業 定息 按揭貸款 移民 BNO 加息 英倫銀行 英鎊 通脹 英國