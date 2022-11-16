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受惠內房企穩 家電需求復甦 （第二版）

研究報告 10:21 2022/11/16

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受惠內房企穩，相關股家電行業收入增速回升，白電板塊表現穩健。究竟在家電需求持續復甦，盈利能力延續改善下，有甚麼投資機遇呢？安信證券的研究報告就給予了投資建議。

 

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家電行業收入Q3按年增長1.2%，這主要因為炎夏刺激空調銷售，白電板塊收入增速回升，且上游零部件板塊受益於下游空調行業和新能源汽車行業高景氣度，收入增速亦有所回升。

分板塊來看︰ 

1. Q3白電行業收入按年增長4.7%，較Q2增速小幅提升。

炎夏催化空調消費，且各地促消費、以舊換新政策刺激大家電更新需求釋放，空調冰箱洗衣機內銷按季增速有所改善；海外需求持續偏弱，空調冰箱洗衣機外銷延續低迷態勢。

2. Q3廚電行業收入按年跌2.4%，降幅較Q2有所擴大，地產景氣低迷和疫情反復持續影響廚電終端需求。

3. Q3小家電行業收入按年增長0.6%。

其中，清潔小家電、廚房小家電板塊收入分別按年增9.8%、跌8.8%。

海外需求轉弱對出口業務產生較大壓力，但國內市場的洗地機、空氣炸鍋、電蒸鍋等高成長品類滲透率持續提升，提振了內銷收入表現。

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撰文 : 葉麗雯

欄名 : 券商有路捉

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