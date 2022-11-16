  • 24°C
香港時間 : 20221116日 (週三) 02:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

李家超不再談0+0 背後有何玄機？

財金專欄 2022/11/16

分享：

分享：

當大家仍在熱議，如何優化入境「0+3」政策？何時會放寬到「0+0」？怎料，特首李家超卻表示，不應再拘泥0+0或0+多少的說法。背後有何含義？

熟悉港府消息表示，近來不少商界人士爭取香港放寬到0+0，但短

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 特首政策組長 李家超：最緊要有化學作用
2022/11/15
特首政策組長 李家超：最緊要有化學作用
有政戲 - 習出席APEC 會接見李家超嗎？
2022/11/14
習出席APEC 會接見李家超嗎？
有政戲 - 特首率團赴APEC 向世界說港重返國際
2022/11/11
特首率團赴APEC 向世界說港重返國際
有政戲 - 立會補選至少6人爭4席 消息：京冀自由搏擊
2022/11/10
立會補選至少6人爭4席 消息：京冀自由搏擊
有政戲 - 孟晚舟在港遭美特工跟蹤 涉23條立法？
2022/11/09
孟晚舟在港遭美特工跟蹤 涉23條立法？
政治 香港 疫情 李家超 口罩 廣州 旅行團 七人欖球賽 中國

上一篇文章

去庫存壓力正在上升

下一篇文章

又一隻高息股報喜！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

宏觀眼界 - 承先啟後
承先啟後
選股情報 - 今後內房的新常態
今後內房的新常態
習拜面談築護欄 劃清紅綫防衝突
習拜面談築護欄 劃清紅綫防衝突
博反彈 科網較內房更吸引
博反彈 科網較內房更吸引
萬科呈晨星 中期底已見
萬科呈晨星 中期底已見
投資坐標 - 又一隻高息股報喜！
又一隻高息股報喜！