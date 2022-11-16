李家超不再談0+0 背後有何玄機？ 財金專欄 2022/11/16 分享： 分享： 當大家仍在熱議，如何優化入境「0+3」政策？何時會放寬到「0+0」？怎料，特首李家超卻表示，不應再拘泥0+0或0+多少的說法。背後有何含義？ 熟悉港府消息表示，近來不少商界人士爭取香港放寬到0+0，但短 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 特首政策組長 李家超：最緊要有化學作用 2022/11/15 特首政策組長 李家超：最緊要有化學作用 有政戲 - 習出席APEC 會接見李家超嗎？ 2022/11/14 習出席APEC 會接見李家超嗎？ 有政戲 - 特首率團赴APEC 向世界說港重返國際 2022/11/11 特首率團赴APEC 向世界說港重返國際 有政戲 - 立會補選至少6人爭4席 消息：京冀自由搏擊 2022/11/10 立會補選至少6人爭4席 消息：京冀自由搏擊 有政戲 - 孟晚舟在港遭美特工跟蹤 涉23條立法？ 2022/11/09 孟晚舟在港遭美特工跟蹤 涉23條立法？ 政治 香港 疫情 李家超 口罩 廣州 旅行團 七人欖球賽 中國