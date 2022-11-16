李家超不再談0+0 背後有何玄機？

當大家仍在熱議，如何優化入境「0+3」政策？何時會放寬到「0+0」？怎料，特首李家超卻表示，不應再拘泥0+0或0+多少的說法。背後有何含義？

熟悉港府消息表示，近來不少商界人士爭取香港放寬到0+0，但短

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