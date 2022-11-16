中央經濟工作會議 「3個特別」惹關注 財金專欄 2022/11/16 分享： 分享： 觀察中國經濟的下一步，目光已開始投注到預定12月中召開的央經濟工作會議上。有消息說會議籌備工作上周已經展開，中央經濟工作會的籌備，決定着來年經濟工作總體布局，觀察今次會議的籌備思路，因具有前所未見的特 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 金融地產「新十六條」中繼待變 2022/11/15 金融地產「新十六條」中繼待變 國情知聞 - 中美GDP差距 影響穩增長目標 2022/11/14 中美GDP差距 影響穩增長目標 國情知聞 - 金融冷數據 政策熱主張 2022/11/12 金融冷數據 政策熱主張 國情知聞 - 經濟路徑方向 會議季待定調 2022/11/11 經濟路徑方向 會議季待定調 國情知聞 - 防疫不同調 政策新風向？ 2022/11/10 防疫不同調 政策新風向？ 中國 經濟 政治 劉鶴 人民日報 共同富裕