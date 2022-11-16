中央經濟工作會議 「3個特別」惹關注

觀察中國經濟的下一步，目光已開始投注到預定12月中召開的央經濟工作會議上。有消息說會議籌備工作上周已經展開，中央經濟工作會的籌備，決定着來年經濟工作總體布局，觀察今次會議的籌備思路，因具有前所未見的特

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