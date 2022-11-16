英國按息升不停 港人置業好時機？ 財金專欄 2022/11/16 分享： 分享： 多國央行一年來持續加息遏抑通脹，對於平民百姓的最大影響，無疑是借貸成本不斷上升，尤其是供樓一族。以本港為例，樓價10多年來不停上升，大部分置業人士不得不承造巨額按揭，借貸負擔極重，於這個加息環境下，自 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 英國按息升不停 港人置業好時機？ 2022/11/15 英國按息升不停 港人置業好時機？ 國金札記 - 幣圈不想被監管 只好接受FTX之亂 2022/11/15 幣圈不想被監管 只好接受FTX之亂 國金札記 - 美就業太失衡 通脹回落速度受限 2022/11/14 美就業太失衡 通脹回落速度受限 國金札記 - 中選改變大選形勢 未必再是拜特之爭 2022/11/11 中選改變大選形勢 未必再是拜特之爭 國金札記 - 「紅色浪潮」縱未現 拜登特朗普卻雙輸 2022/11/10 「紅色浪潮」縱未現 拜登特朗普卻雙輸 英國 定息按揭 樓價 供樓負擔 物業買賣 經濟 通脹 加息 物業 GDP