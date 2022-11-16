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樓市氣氛差  發展商投標意慾下降

地產 12:00 2022/11/16

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西九文化區商業項目藝術廣場大樓，在修訂招標條款後，捲土重來再度招標，但招標反應較2月首度截標時更為冷淡，可見在加息陰霾下，樓市更受摧殘，加上投資及商業氣氛疲弱，令發展商的入標意慾大減。

項目在2月時首度截標，當時吸引至少4份標書，包括領展、新地、信置及華懋，但11月14日（周一）再度截標時，只接獲至少1份標書，現場只見新地的身影。

在今年2月首度截標後，當局至7月才公布，不接受任何標書，即意味項目流標收場，及後優化招標內容後重推。而修訂內容主要涉及將建造、營運及移交年期由34年延至48年，及將為期10年的泊車位年期（涉逾100個車位使用權），亦延至48年，即上述兩者的年期，均會延長至2070年。同時，發展商入標時須自行提出稱為「固定租金」的入標價，並與成功中標後第3及第15個月分兩期繳付。在項目落成後，中標發展商需按收入支付保證租金或分成，以價高者為準，首15年比例為10%，由第16年開始增至20%。

既然條款經優化後，對發展商的吸引力理應增加，但為何項目所接獲的標書數目卻減少？事實上，美國今年內接連加息，令本港樓市轉趨疲弱，發展商對後市的看法自然趨向悲觀，而且在加息周期下，發展商發展成本增加，因此會影響發展商出價（上述的「固定租金」），減低他們的競投意慾。

以上周批出的堅尼地城西寧街的蚊型地為例，政府僅以逾4.39億元、即每呎樓面地價約9500元批出，地價除了創下港島官地2014年4月後新低外，即便連港島地皮亦跌穿1萬元關口，反映近期地價回落，發展商相對謹慎。

除此之外，在疫情之下，本港整體的商業氣氛受創，據主要代理行最新數據，整體甲廈的空置率連升4個月上升，10月達10.2%，並屬近一年以來新高。而最新截標的藝術廣場大樓項目中，佔比較重的正為寫字樓部分，涉約67.2萬平方呎，因此發展商卻步，亦不足為奇。

記者：潘淑盈
 

樓市氣氛差  發展商投標意慾下降

欄名 : 樓市分析

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