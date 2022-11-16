再升空間小 港股或調整

港股連升三日，恒生指數三日合計升2,262點或14.1%，而踏入11月至昨日亦累計升3,656點或24.9%，大市短期再升空間或有限，小心日內調整。由於利淡因素正在淡化，中央政策效應也有望在年底浮現，

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