再升空間小 港股或調整 財金專欄 2022/11/16 分享： 分享： 港股連升三日，恒生指數三日合計升2,262點或14.1%，而踏入11月至昨日亦累計升3,656點或24.9%，大市短期再升空間或有限，小心日內調整。由於利淡因素正在淡化，中央政策效應也有望在年底浮現， ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股挾淡倉北水閃退 恒指直衝水位一覽（第四版） 2022/11/15 港股挾淡倉北水閃退 恒指直衝水位一覽（第四版） 中字股實力談 - 新產品拉動 石藥復增長 2022/11/11 新產品拉動 石藥復增長 中字股實力談 - 好友是避戰 還是投降了？（第四版） 2022/11/10 好友是避戰 還是投降了？（第四版） 中字股實力談 - 銷情有所回暖 中海外小注買 2022/11/10 銷情有所回暖 中海外小注買 中字股實力談 - 【資金輪炒】港股旗形塑造中 內房真轉勢了？（第三版） 2022/11/09 【資金輪炒】港股旗形塑造中 內房真轉勢了？（第三版） 恒生中國企業指數 恒生指數 上海證券交易所綜合股價指數 國債 人民幣 銀行 美元