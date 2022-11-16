內地新增確診個案急升 瑞銀汪濤料未來數月中國出口增速放緩

內地10月份經濟增長動能再度走弱，工業生產按年增速從6.3%放緩至5%。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤指出，內地防疫限制收緊、外需走弱、基數效應消退等是主要原因。

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她又指，10月全國城鎮調查失業率持平於5.5%，高於疫情前同期的4.9至5.1%，這表明未來一段時間內消費復甦仍面臨挑戰……

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