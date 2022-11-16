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大摩：2023年值得留意的三大關鍵主題

研究報告 13:11 2022/11/16

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2022年即將過去，展望2023年的投資環境，摩根士丹利投資管理的環球平衡風險控管團隊指出，2023年有三大關鍵投資主題，分別是：

1）成熟市場勞動力持續緊張

2）股市整體前景仍然挑戰重重，但不乏戰術性機會

3）能源市場出現新格局

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摩根士丹利環球平衡風險控管團隊指出，在結構性影響之下，成熟市場的勞動力很可能較過往的衰退時期更加緊張，在某程度上，這將導致通脹和中性政策利率的水平高於疫情之前。

1）勞動市場：人口結構出現變化

勞動人口正在下降，年輕人口的增長卻不足以抵銷此跌勢。勞動力緊張促使工資持續面對上升壓力，而工資是左右通脹的一大因素，也可能導致企業利潤率下降，因此企業盈利前景將會遜於目前。

2）推高通脹的因素：去全球化和製造業回流

在過去多年，貿易佔全球GDP的百分比一直快速上升，因而壓低了通脹水平，但製造業回流的趨勢則會削減貿易活動。

另一方面，雖然貨品通脹正在放緩，但服務通脹仍處於高位，使美國聯儲局維持鷹派的加息態度。聯儲局的政策很可能繼續左右2023年的股市走勢，但在一些主要領域中，投資者仍可找到戰術性機會。

3）能源價格有機會在2023年持續走高

能源市場正在過渡至以低碳燃料為主，這種巨大的轉變意味著化石燃料能源的開採將會減少。烏克蘭戰爭持續、俄羅斯能源撤出國際市場，也意味著部分能源的供應難再像以往般穩定，這些因素將在短期內削弱能源的供應，因此在這段轉型期間，能源價格可能會居高不下。

投資方向：

股市：

看好與利率同步上落的板塊，如歐洲銀行，從估值的角度來看，市帳率等指標已反映歐洲股市大量負面因素，歐元區銀行板塊的價值很可能被低估

輕微增持日本股票：日圓大幅貶值.....

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撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : 券商報告

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