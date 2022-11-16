冠軍分析師張憶東  剖析中國股市四大投資主綫（附組圖）

踏入2023年，中國「二十大」宣布的國策將會落實；美國加息隨通脹遏制有望減緩，兩國迎來全新投資局面。興業證券全球首席策略分析師張憶東表示，中國股市投資宜順政策導向，挖掘中期結構性亮點；美股則應留意「再工業化」所帶來的機遇。

專訪洪灝 胡一帆 評內地寬防疫 美通脹形勢【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

張憶東指出，2023年中美股市都將有好轉。A股上市公司整體盈利有望改善，展望2023年，中國經濟將逐步擺脫困境，迎來「二十大」之後的高質量開局。其次，政策環境依然友好，2023年宏觀政策自上而下統籌的效率將進一步提升，政策支持將維持較長的時間，效果也將更明顯。

張憶東又指，從經濟增長的動力來看，製造業可能是2023年中國經濟確定性的亮點。他列出了中國資產投資的四大主線：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

主線一：數字經濟

張憶東表示，數字經濟以信息技術應用創新產業為代表，二十大再次強調推進「數字中國」建設，促進數字經濟和實體經濟深度融合，打造具國際競爭力的數字產業集群。信創是中國數字經濟發展中重要一環，他說：「信創被納入國家戰略、提出『2+8+N』的發展體系。隨著信創進程推進，中國IT產業從基礎硬件-基礎軟件-行業應用軟件等層面迎來科技自立浪潮。」

報告來源：興業證券

編輯：陳文政

★★季季新出電子書－新書預告★★

加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列：《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》及《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》全2冊，即將於本季推出，密切留意最新推廣！

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，訂戶可按此直接登入，更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入