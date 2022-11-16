ING彭藹嬈：寬防疫措施或刺激內地零售復甦

內地10月工業生產及固定資產投資分別按年增5%及增5.8%，均符合市場預期，惟令人意外的是零售錄得收縮按年跌0.5%，而ING銀行大中華經濟師彭藹嬈博士（Dr Iris Pang）表示，零售表現仍低於預期並處於收縮，近期放寬的防疫措施或成內地零售實現復甦的關鍵。

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彭藹嬈指，零售總額中：

與新居入伙相關的消費品，包括：消費電子產品、裝飾品和家具分別按年收縮14.1%、48.7%及6.6%。

消費者更換電子通訊設備的意欲低迷，其銷售額按年收縮8.9%；

餐飲業10月收縮8.8%；藥品和新鮮食品則分別按年增長8.9%及8.3%；

受惠於政府的補貼政策，居民汽車消費按年增長3.9%。

彭藹嬈認為......

（詳細分析更新中）

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