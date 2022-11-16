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ING彭藹嬈：寬防疫措施或刺激內地零售復甦（第二版）

財金猛人追蹤 18:51 2022/11/16

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本文第一版提及，ING銀行大中華經濟師彭藹嬈博士（Dr Iris Pang）對昨天公布的中國10月份零售表現的看法，而固定資產投資（下稱「固投」）方面，她相信中央在緩解民眾對房地產行業的焦慮前，地方政府將繼續專注處理未完工的住宅物業項目。

彭藹嬈表示：

在固定資產投資中，電子機械設備增幅最大，按年大增39.7%，顯示政府推動科技進步的號召逐見成效。同時，鐵路基建投資按年收縮1.3%，說明地方政府將繼續專注於未完工的住宅物業項目，而非交通基建項目。

至於同樣在昨天公布的工業生產方面，雖然全國工業生產整體呈擴大態勢，但半導體生產卻表現萎靡。當中集成電路生產按年跌26.7%，為所有工業生產項目中跌幅最大。彭藹嬈表示......

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第一版刊於15：02】

內地10月工業生產及固定資產投資分別按年增5%及增5.8%，均符合市場預期，惟令人意外的是零售錄得收縮按年跌0.5%，而ING銀行大中華經濟師彭藹嬈博士（Dr Iris Pang）表示，零售表現仍低於預期並處於收縮，近期放寬的防疫措施或成內地零售實現復甦的關鍵。

    點擊圖片放大

彭藹嬈指，零售總額中：

  • 與新居入伙相關的消費品，包括：消費電子產品、裝飾品和家具分別按年收縮14.1%、48.7%及6.6%。
  • 消費者更換電子通訊設備的意欲低迷，其銷售額按年收縮8.9%；
  • 餐飲業10月收縮8.8%；藥品和新鮮食品則分別按年增長8.9%及8.3%；
  • 受惠於政府的補貼政策，居民汽車消費按年增長3.9%。

彭藹嬈認為......

（詳細分析更新中）

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

彭藹嬈近期關於中國的其他分析，詳見：【GDP】【進出口

延伸閱讀：

專訪洪灝 瑞銀胡一帆 談港股催化劑【下一頁

中國復常時機 高盛8圖解構

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...

撰文 : 彭藹嬈 ING銀行大中華經濟師

欄名 : 名家看法

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