揭盅！騰訊純利有增長 派美團做股息

騰訊 （00700） 已公布第三季業績，第三季總收入按年微跌2%，Non-IFRS純利按年升2%，遠勝市場預期的跌5%，比第二季純利按年跌兩成的慘況明顯轉好。

項目 金額（億元人民幣） 按年增長（%） 市場預測按年增長（%） 增值服務收入 727.3 -3 -2.7 符預期 網絡廣告收入 214.4 -5 -9.6 勝預期 金融科技及企業服務收入 448.4 4 8.7 遜預期 總收入 1,400.9 -2 -0.7 勝預期 營業利潤 409.1 0 -31.0 勝預期 Non-IFRS純利 322.5 2 -5.0 勝預期

另外，騰訊決議將按合資格股東持有每10股股份獲發1股美團 （03690） B類普通股，除淨日為2023年1月4日。美團股份之零碎股份將不予分派並以現金替代派付方式分派。

業績主要亮點在於視頻號變現能力勝預期。受惠視頻號中信息流廣告的強勁需求，抵銷若干行業廣告需求持續疲軟，網絡廣告業務第三季的收入按年下降5%至215億元，按年 下降比率較上季收窄，且勝市場預期的跌9.6%。

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騰訊主席馬化騰於業績報告中表示：

在第三季，我們積極適應新的行業範式而進行的調整初見成效。我們在視頻號中推出信息流廣告，在國際遊戲發行上取得突破，並通過降本增效措施，重新聚焦核心業務，有效控制成本增長。因此，我們的非國際財務報告準則盈利在經歷了四個季 度的下滑後，重新實現了同比增長。 憑藉我們廣泛的用戶觸達，以及小程序和騰訊 會議等產品，我們在關鍵用戶場景服務社會，助力線下產業數字化。 我們具有韌性的業務，多元化的現金流，充足的現金儲備以及具規模的投資組合，使我們能夠在戰略增長領域及創新上持續投入，並同時回饋股東。 我們將分派所持有的大部分美 團股份，這項投資已為我們創造了在戰略和財務上的可觀回報。

（持續更新）

記者：陳煒傑

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