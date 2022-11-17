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騰訊全日靠穩 一圖看最新目標價

財金 16:20 2022/11/17

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騰訊 （00700） 已公布第三季業績，第三季總收入按年微跌2%，Non-IFRS純利按年升2%，遠勝市場預期的跌5%。大行主流於績後調升騰訊目標價，惟高盛、滙豐稍作下調：

以下是騰訊業績與市場預測比較：

另外，騰訊決議將按合資格股東持有每10股股份獲發1股美團 （03690） B類普通股，除淨日為2023年1月4日。美團股份之零碎股份將不予分派並以現金替代派付方式分派。以11月16日騰訊收市價294.4元及美團收市價162.3元計算，是次分派的息率可以當做：

162.3/2,944*100%=5.5厘股息

這只是粗略計算，因美團股票的正式派發日期為2023年3月24日，要視乎騰訊、美團至到當日的股價表現。

視頻號發力 「降本增效」成效顯

業績主要亮點在於視頻號變現能力勝預期。受惠視頻號中信息流廣告的強勁需求，抵銷若干行業廣告需求持續疲軟，網絡廣告業務第三季的收入按年下降5%至215億元，按年 下降比率較上季收窄，且勝市場預期的跌9.6%。

另一業績標青之處，在於「降本增效」行動的成效繼續彰顯。2022年第三季的銷售及市場推廣開支按年下降32%至71億元，反映騰訊對組織內部的營銷活動支出（尤其是與數字內容服務、企業 服務、遊戲及工具類產品相關）愈加嚴格的把控。以收入百分比計，銷售及市場推廣開支由2021年第三季的7%下降至2022年第三季的5%。

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騰訊主席馬化騰於業績報告中表示：

在第三季，我們積極適應新的行業範式而進行的調整初見成效。我們在視頻號中推出信息流廣告，在國際遊戲發行上取得突破，並通過降本增效措施，重新聚焦核心業務，有效控制成本增長。因此，我們的非國際財務報告準則盈利在經歷了四個季 度的下滑後，重新實現了同比增長。

憑藉我們廣泛的用戶觸達，以及小程序和騰訊 會議等產品，我們在關鍵用戶場景服務社會，助力線下產業數字化。

我們具有韌性的業務，多元化的現金流，充足的現金儲備以及具規模的投資組合，使我們能夠在戰略增長領域及創新上持續投入，並同時回饋股東。

我們將分派所持有的大部分美 團股份，這項投資已為我們創造了在戰略和財務上的可觀回報。

（持續更新）

記者：陳煒傑

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 騰訊趨勢

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