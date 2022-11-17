內銀展望 惠譽：大型內銀明年維持穩健

內銀股第3季的業績，反映各行純利均按年上升中單位數，較第2季的低單位數略有提速。對於內銀的未來業績，評級機構惠譽認為2023年，盡管面臨風險上升，大型中資銀行業績平穩。

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料明年息差續收窄

回顧內銀業績，首3季中資銀行營收和淨利潤分別同比平均增長約2%和7%。然而，部分銀行同期淨利潤因息差收窄和資產減值上升而有所回落。

息差方面，第3季各銀行淨息差收窄程度不一，主要係零售貸款需求不足、貸款市場報價利率下調和壓降小微企業融資成本政策導向的綜合結果。惠譽預期，2023年行業淨息差將因個人住房抵押貸款重定價而進一步收窄。不過，潛在進一步的降準以及存款利率下調可能使得下行壓力部分得以緩解。

內地房地產市場復甦延遲，以及就業形勢低迷等宏觀困境仍令內銀行業承壓。今年首3季，銀行業貸款總額按年增長11.2%，近似去年水平，但是，2022年的增量主要由基礎設施、製造業、綠色金融和小微企業等領域貸款拉動。此外，中國前三季度GDP增速同比降至3.0%，表明僅憑信貸擴張可能不足以重振經濟增速。

另方面，今年零售貸款增速明顯趨緩——前9個月同比僅增長7.2%，其原因在於個人住房抵押貸款需求和消費活動受到防疫封控的抑制。零售貸款需求可能在2022年剩餘幾個月仍表現不振並延續至2023年，對公貸款或將成為銀行業明年及以後信貸增長的主要驅動力。

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