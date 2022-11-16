C朗淪為負資產 曼聯止蝕要及時 國際 21:00 2022/11/16 分享： 分享： 筆者去年8月寫過一篇題為「曼聯3大商業考慮 重簽C朗上上策」的文章，但今天回看，只能說句世事豈能盡如人意。其中，特別是「C朗拿度（Cristiano Ronaldo）戲劇性重投曼聯（Manchester United），可望締造球員及球會雙贏局面」這個憧憬，根本只是一廂情願。 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 英國按息升不停 港人置業好時機？ 今日 英國按息升不停 港人置業好時機？ 不想被監管 便要接受FTX之亂 2022/11/14 不想被監管 便要接受FTX之亂 美就業太失衡 通脹回落速度受限 2022/11/13 美就業太失衡 通脹回落速度受限 中選改變形勢 未必再是拜特之爭？ 2022/11/10 中選改變形勢 未必再是拜特之爭？ 紅色浪潮未出現 拜登特朗普卻雙輸 2022/11/09 紅色浪潮未出現 拜登特朗普卻雙輸 你可能感興趣 英國按息升不停 港人置業好時機？ 今日 21:00 英國按息升不停 港人置業好時機？ 不想被監管 便要接受FTX之亂 22:55 2022/11/14 不想被監管 便要接受FTX之亂 美就業太失衡 通脹回落速度受限 22:07 2022/11/13 美就業太失衡 通脹回落速度受限 最新專欄文章 英國按息升不停 港人置業好時機？ 今日 英國按息升不停 港人置業好時機？ 國金札記 - 英國按息升不停 港人置業好時機？ 今日 英國按息升不停 港人置業好時機？ 國金札記 - 幣圈不想被監管 只好接受FTX之亂 2022/11/15 幣圈不想被監管 只好接受FTX之亂 國金札記 - 美就業太失衡 通脹回落速度受限 2022/11/14 美就業太失衡 通脹回落速度受限 國金札記 - 中選改變大選形勢 未必再是拜特之爭 2022/11/11 中選改變大選形勢 未必再是拜特之爭 運動 運動員 教練 勞資糾紛 C朗拿度 曼聯 英超 足球