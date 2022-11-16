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C朗淪為負資產 曼聯止蝕要及時

國際 21:00 2022/11/16

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筆者去年8月寫過一篇題為「曼聯3大商業考慮 重簽C朗上上策」的文章，但今天回看，只能說句世事豈能盡如人意。其中，特別是「C朗拿度（Cristiano Ronaldo）戲劇性重投曼聯（Manchester United），可望締造球員及球會雙贏局面」這個憧憬，根本只是一廂情願。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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