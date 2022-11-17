中金：中國經濟漸回正常軌道 財金專欄 2022/11/17 分享： 分享： 10月疫情再起、地產仍弱、出口下行，帶動消費和投資需求整體偏弱，亦拖累工業生產。但結構性亮點猶存，一是高技術製造業支撑工業增加值和製造業投資，二是信息技術服務、綫上商品消費等增長較快，三是財政政策發力 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 中金宏觀經濟研究團隊 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 瑞銀：中國退出清零 明秋最佳時機 2022/11/16 瑞銀：中國退出清零 明秋最佳時機 信銀國際：美元雖下調 人幣難回升 2022/11/15 信銀國際：美元雖下調 人幣難回升 中金：政策撑民營房企融資 2022/11/11 中金：政策撑民營房企融資 瑞銀汪濤：中國經濟明年復甦 2022/11/10 瑞銀汪濤：中國經濟明年復甦 惠譽：中資電池商加速出海 2022/11/09 惠譽：中資電池商加速出海 經濟 GDP PMI 財政政策 金融服務 社會消費品零售總額 固定資產投資 工業增加值 宏觀分析 中國