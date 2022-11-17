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中金：中國經濟漸回正常軌道

財金專欄 2022/11/17

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10月疫情再起、地產仍弱、出口下行，帶動消費和投資需求整體偏弱，亦拖累工業生產。但結構性亮點猶存，一是高技術製造業支撑工業增加值和製造業投資，二是信息技術服務、綫上商品消費等增長較快，三是財政政策發力

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撰文 : 中金宏觀經濟研究團隊

欄名 : 名家觀點

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