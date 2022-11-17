代理經營生態改變 傳統代理掀裁員潮

加息陰霾籠罩下，一二手住宅市場交投淡靜，對地產代理行構成直接衝擊，因而導致代理行業爆發裁員潮。其實，近年地產代理行外部競爭愈來愈激烈，例如置業平台愈來愈多，瓜分不少傳統代理的市場份額。

地產代理紛紛推行綫上睇樓、放盤

中小型代理模式經營掛鈎發展商

地產代理按揭佣金也被瓜分

在疫情困擾下，綫上消費模式愈來愈盛行，地產代理紛紛推行綫上睇樓、綫上放盤等等，以吸引消費者。不少，只做綫上放盤的置業平台乘勢而起，透過網上撮合買賣雙方交易，或者透過網絡吸引置業人士注目，再轉介予實體地產合作，攤分少量佣金；甚或吸引傳統地產代理公司將箇有的盤源於置業平台刊登，向代理收取高昂的月費，均削弱傳統地產代理的毛利。

近年一手新盤佣金收入，佔地產代理重要收入來源，但是近年坊間出現不少以回贈作招徠的置業平台，而且主攻發展商新盤市場。這類置業平台以中小型代理模式經營，透過商會與發展商掛鈎，獲得發展商委託銷售新盤，透過網絡宣傳吸客或以特高回佣搶奪傳統代理客源。

據了解，現時新盤市場發展商提供的佣金約相等樓價3%，但在回佣平台競爭下，地產代理實質佣金收入降至約1%。而且，這類置業平台已經蔓延至按揭市場，地產代理連按揭佣金也被瓜分。

另一方面，近年不少內地發展商來港發展住宅，惟個別資金出現問題，拖欠地產代理數以億元計佣金，加重多家大型地產的壓力，形成近月地產代理裁員潮。