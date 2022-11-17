金價升＋擴產 紫金增長樂觀 財金專欄 2022/11/17 分享： 分享： 港股三連升後昨日回氣，恒生指數守住18000點，不排除繼續挾淡倉，但高追風險增加，不妨等大市回調至50天綫先撈貨，當中可留意紫金礦業（02899），短綫受惠金價反彈未見頂，中長綫受惠擴產和業務轉型下， ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股又屆萬八爭持 最佳切入點1個（第四版） 2022/11/16 港股又屆萬八爭持 最佳切入點1個（第四版） 中字股實力談 - 再升空間小 港股或調整 2022/11/16 再升空間小 港股或調整 中字股實力談 - 港股挾淡倉北水閃退 恒指直衝水位一覽（第四版） 2022/11/15 港股挾淡倉北水閃退 恒指直衝水位一覽（第四版） 中字股實力談 - 新產品拉動 石藥復增長 2022/11/11 新產品拉動 石藥復增長 中字股實力談 - 好友是避戰 還是投降了？（第四版） 2022/11/10 好友是避戰 還是投降了？（第四版） 市盈率 黃金 金價 雙底 紫金礦業（02899） 新能源 人民幣 板塊 美元