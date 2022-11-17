金價升＋擴產 紫金增長樂觀

港股三連升後昨日回氣，恒生指數守住18000點，不排除繼續挾淡倉，但高追風險增加，不妨等大市回調至50天綫先撈貨，當中可留意紫金礦業（02899），短綫受惠金價反彈未見頂，中長綫受惠擴產和業務轉型下，

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