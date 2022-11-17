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新盤貨尾量突破高位 加重樓價下行壓力

地產 12:00 2022/11/17

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近期樓市觀望氣氛濃厚，成交量持續疲弱，上月底新盤累積貨尾量更突破高位，升至近1.7萬伙水平，創一手新例實施後的單月新高，隨著貨尾量漸增，發展商為求突圍而出，紛以低價推售，甚至藉增加優惠作變相減價，為市場帶來連鎖效應，將進一步加重樓價下調壓力。

今年樓市受多項利淡因素夾擊，一手承接力明顯減慢，本月首13日，新盤僅錄約125宗成交，較10月同期錄138宗交投，按月急挫約9%，隨著新盤銷情未如理想，亦引致累積尾貨量持續攀升。據美聯統計資料顯示，10月累積貨尾量(包括樓花及現樓)錄約16,992伙，較9月的16,504伙上升約3%，連升兩個月之餘，更創下2013年4月一手新例實施後的單月新高。

一手貨尾量增加，為樓價帶來沉重打擊，尤其是現時樓市走下坡，本地置業需求漸被消耗，但中港兩地仍未通關，在缺乏內地客支持下，促使新盤銷情緩慢，發展商為求加強叫座力，惟有以貼市價，甚至低同區二手價應市。

隨著新盤低開已成市場常態，準買家自然更傾向購入價錢較相宜，但質素更勝二手的全新盤，在購買力直接被搶走，二手業主也被迫調低叫價還擊，最終帶來連鎖效應，令整體樓價繼續尋底。

至於部分供應量較多的區域，例如將軍澳、啟德，情況就最為嚴峻，本身已因為銷情未如理想，淪為貨尾盤，但同一時間，區內其他全新盤卻接連出擊，形成競爭局面，由於相互客源類近，若要戰勝對手，就需要在價格及優惠上著手，引致其樓價跌幅往往大於其他區域。

記者：李偉航

新盤貨尾量突破高位 加重樓價下行壓力

欄名 : 樓市分析

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