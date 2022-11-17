駱惠寧分享二十大精神 港優勢更凸顯 財金專欄 2022/11/17 分享： 分享： 中共二十大之後，港府昨日舉行第二場重要座談會，今次由中聯辦主任駱惠寧分享。他點出中國的發展正深刻影響世界格局演變，世界愈來愈離不開中國，香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，只會更加凸顯。 國家現代化進程 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 李家超不再談0+0 背後有何玄機？ 2022/11/16 李家超不再談0+0 背後有何玄機？ 有政戲 - 特首政策組長 李家超：最緊要有化學作用 2022/11/15 特首政策組長 李家超：最緊要有化學作用 有政戲 - 習出席APEC 會接見李家超嗎？ 2022/11/14 習出席APEC 會接見李家超嗎？ 有政戲 - 特首率團赴APEC 向世界說港重返國際 2022/11/11 特首率團赴APEC 向世界說港重返國際 有政戲 - 立會補選至少6人爭4席 消息：京冀自由搏擊 2022/11/10 立會補選至少6人爭4席 消息：京冀自由搏擊 中國 香港 一國兩制 中聯辦 夏寶龍 駱惠寧