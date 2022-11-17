駱惠寧分享二十大精神 港優勢更凸顯

中共二十大之後，港府昨日舉行第二場重要座談會，今次由中聯辦主任駱惠寧分享。他點出中國的發展正深刻影響世界格局演變，世界愈來愈離不開中國，香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，只會更加凸顯。

國家現代化進程

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