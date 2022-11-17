息升 條數愈難計 財金專欄 2022/11/17 分享： 分享： 加息復加息，雖然市場預期美國加息步伐會放緩，但今次加息周期去到甚麼時候、甚麼水平見頂，仍然是未知之數，而加息的因素亦正打亂本港的物業投資環境。 息口代表着資本成本，從來是影響投資的關鍵因素，低息意味可以 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 去庫存壓力正在上升 2022/11/16 去庫存壓力正在上升 專家樓論 - 專才入市 2022/11/15 專才入市 專家樓論 - 大額投資市場 工廈獨撑 2022/11/14 大額投資市場 工廈獨撑 專家樓論 - 中港通關現曙光 樓價止跌可期 2022/11/12 中港通關現曙光 樓價止跌可期 專家樓論 - 大型屋苑呎價跌穿心理關口 下一步點走？ 2022/11/12 大型屋苑呎價跌穿心理關口 下一步點走？ 樓價 加息 發展商 物業 招標 收租 拆息 H按 滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011）