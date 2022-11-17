加息復加息，雖然市場預期美國加息步伐會放緩，但今次加息周期去到甚麼時候、甚麼水平見頂，仍然是未知之數，而加息的因素亦正打亂本港的物業投資環境。

息口代表着資本成本，從來是影響投資的關鍵因素，低息意味可以

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入