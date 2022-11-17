  • 23°C
香港時間 : 20221117日 (週四) 02:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

息升 條數愈難計

財金專欄 2022/11/17

分享：

分享：

加息復加息，雖然市場預期美國加息步伐會放緩，但今次加息周期去到甚麼時候、甚麼水平見頂，仍然是未知之數，而加息的因素亦正打亂本港的物業投資環境。

息口代表着資本成本，從來是影響投資的關鍵因素，低息意味可以

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

最新專欄文章

專家樓論 - 去庫存壓力正在上升
2022/11/16
去庫存壓力正在上升
專家樓論 - 專才入市
2022/11/15
專才入市
專家樓論 - 大額投資市場 工廈獨撑
2022/11/14
大額投資市場 工廈獨撑
專家樓論 - 中港通關現曙光 樓價止跌可期
2022/11/12
中港通關現曙光 樓價止跌可期
專家樓論 - 大型屋苑呎價跌穿心理關口 下一步點走？
2022/11/12
大型屋苑呎價跌穿心理關口 下一步點走？
樓價 加息 發展商 物業 招標 收租 拆息 H按 滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011）

上一篇文章

經濟常態式回歸 還迎關鍵挑戰

下一篇文章

駱惠寧分享二十大精神 港優勢更凸顯
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

RSI突破 中鐵回升
RSI突破 中鐵回升
瑞銀：中國退出清零 明秋最佳時機
瑞銀：中國退出清零 明秋最佳時機
外訪說好港故事 力促區域一體化
外訪說好港故事 力促區域一體化
中字股實力談 - 再升空間小 港股或調整
再升空間小 港股或調整
投資坐標 - 石家庄式放寬搞邊科？
石家庄式放寬搞邊科？
投資坐標 - 又一隻高息股報喜！
又一隻高息股報喜！