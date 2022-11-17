C朗淪為負資產 曼聯止蝕要及時

筆者去年8月於本欄寫過一篇題為《曼聯3商業考慮重簽C朗上上策》的文章，但今天回看，只能說句世事豈能盡如人意。其中，特別是「C朗拿度戲劇性重投曼聯，可望締造球員及球會雙贏局面」這個憧憬，根本只是一廂情願

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