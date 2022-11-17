C朗淪為負資產 曼聯止蝕要及時 財金專欄 2022/11/17 分享： 分享： 筆者去年8月於本欄寫過一篇題為《曼聯3商業考慮重簽C朗上上策》的文章，但今天回看，只能說句世事豈能盡如人意。其中，特別是「C朗拿度戲劇性重投曼聯，可望締造球員及球會雙贏局面」這個憧憬，根本只是一廂情願 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 C朗淪為負資產 曼聯止蝕要及時 2022/11/16 C朗淪為負資產 曼聯止蝕要及時 英國按息升不停 港人置業好時機？ 2022/11/16 英國按息升不停 港人置業好時機？ 國金札記 - 英國按息升不停 港人置業好時機？ 2022/11/16 英國按息升不停 港人置業好時機？ 國金札記 - 幣圈不想被監管 只好接受FTX之亂 2022/11/15 幣圈不想被監管 只好接受FTX之亂 國金札記 - 美就業太失衡 通脹回落速度受限 2022/11/14 美就業太失衡 通脹回落速度受限 英超 曼聯 世界盃 C朗拿度 足球 退休 英鎊