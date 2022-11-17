內地醫藥業整體經營水平維穩（附個股預測）

近20年間中國創新藥業發展迅速，於國內已有多間企業已獲批上市創新藥品，行業進入商業化兌現階段，亦有不少醫藥企參與今年醫保目錄調整方案。天風證券點評醫藥行業板塊表現，以下重點：

今年第二季醫藥行業持續恢復：（1）新冠疫情相關疫苗、檢測等領域呈現更高景氣度；（2）公司常規業務第二季仍持續恢復。

今年上半年醫藥行業整體收入加速恢復趨勢，營業收入按年增10.6%，較去年收入增速放緩；歸母淨利潤增速7.05%，慢於收入增速。

醫藥行業整體研發費用繼續提升。由21年上半年3.6%提升至22年上半年3.9%。

報告統計82家在A股、H股或美股上市的中國創新藥企商業化進度進行統計，逾過半數（48家）企業已有獲批上市的創新藥產品。

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專訪洪灝 胡一帆 評內地寬防疫 美通脹形勢【下一頁】

該行認為，擁有重磅品種，以及成熟商業化能力的公司具有領先優勢。考慮到品種彈性、對公司業績貢獻，以及研發管綫儲備進行布局，建議以下相關醫藥股……

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