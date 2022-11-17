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恒指反彈又回穩 世界杯魔咒再現？（附歷年世界盃恒指組圖）

研究報告 13:21 2022/11/17

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2022年世界杯將於11月20日至12月18日在卡塔爾舉行，恒指經歷反彈後再次回穩，是否與世界盃魔咒有關？下文將整合近幾屆世界盃的舉辦時間與恒指當時的升跌，梳理兩者關係。

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專訪洪灝 胡一帆 評內地寬防疫 美通脹形勢【下一頁

恒指近期反彈，但臨近世界杯又再次回穩（見組圖）。

2018年世界杯舉行期間，恒指一直下挫；2014年世界盃則恒指升勢停滯，比賽結束後才繼續上掦。

2010年南非世界盃，比賽期間恒指一度上升，惟接近結束時再下跌，一度打回原型。

對比之下，2006年德國世界盃則有升有跌，比賽結束後恒指不斷上揚。

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舉辦國市場錄正向漲幅

民生證券指出，對於舉辦國而言，在世界杯正賽期間與世界杯後市場往往可以錄得正向漲幅。

 

報告來源：民生證券

編輯：陳文政
 

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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